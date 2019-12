Les conseillers municipaux d'Ottawa adoptent le budget 2020 à l'unanimité

Le budget total se chiffre à 3,76 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 136,8 millions de dollars par rapport à 2019 en raison de la taxe municipale qui sera 3 % plus élevée l'an prochain. Concrètement, pour les contribuables, elle se traduit par une augmentation d' environ 9 $ par mois pour une résidence moyenne en milieu urbain , selon les estimations de la Ville.

On investit non seulement dans les priorités des membres du conseil, mais aussi [dans celles] des contribuables , évalue le maire d'Ottawa, Jim Watson.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, pour sa part, estime que ce nouveau cadre financier se contente d'offrir le strict minimum aux Ottaviens. C'est un budget qui saupoudre un peu d'argent partout, [qui] ne fait rien de mal, mais ne résout rien au niveau du transport en commun, du logement, des enjeux de déneigement et des routes , dit-il.

On en fait un peu plus, mais on ne change rien pour que ça corrige certains des problèmes structurels qu'on a. Difficile de voter contre, mais ce n'est pas nécessairement visionnaire.

Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier