La Vallée-de-l'Or veut plus de souplesse pour son Fonds de développement du territoire

Ce fonds dispose de près de 1,4 million de dollars annuellement pour appuyer des projets dans la Vallée-de-l'Or. Les contributions du FDT viennent cependant freiner l'accès à d'autres subventions gouvernementales, selon le préfet Martin Ferron.

Quand on met de l'argent du Fonds de développement du territoire dans un projet et qu'on fait une demande à un autre ministère qui a un programme de subvention en lien avec le projet, on nous dit non, on n'embarque pas là-dedans, parce que vous prenez déjà de l'argent du gouvernement, qui vient du FDT. Vous n'êtes pas admissible. Ça crée qu'on est pénalisés dans le développement de nos projets , explique-t-il.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, sera de passage dans la région la semaine prochaine. Martin Ferron entend bien l'interpeller à ce sujet.

On va lui parler de notre situation sur le terrain. Il y a des projets pour lesquels on ne peut pas se qualifier. Ce n'est pas bon pour la MRC d'avoir un FDT et, en même temps de ne pas pouvoir soumissionner sur des projets qui pourraient être intéressants parce qu'on n'a pas vraiment les leviers économiques pour le faire , ajoute le préfet de la MRCVO.

- Avec les informations de Marc-André Landry