Une épidémie de syphilis est déclarée à London alors que les cas ont triplé en 5 ans

Jusqu'à présent, en 2019, un total de 113 cas ont été signalés, suffisamment pour dépasser le taux provincial moyen, ce qui ne s'est produit que deux fois depuis 2005, selon les rapports du MLHU.

Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une accélération du nombre de cas , a déclaré le Dr Alex Summers, médecin hygiéniste adjoint du Bureau de santé.

Selon Dan Flaherty, chargé de communication du Bureau de santé Middlesex-London, la syphilis était autrefois plutôt associée aux populations d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes , il croit que c’est maintenant un profil de gens différents qui sont touchés par l’épidémie dans la région.

Des données plus récentes montrent qu'une proportion croissante de cas sont diagnostiqués chez les personnes qui ont des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé et chez celles qui sont associées au travail du sexe.

Nous constatons que les cas de syphilis sont de plus en plus répandus, et parce que c'est une maladie qui nous préoccupe, il est essentiel de s'assurer que les gens comprennent comment se protéger.

Dr Alex Summers, médecin hygiéniste adjoint du Bureau de santé de Middlesex-London.