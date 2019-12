Piratage de cellulaires : un suspect arrêté

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le suspect Pascal Desgagnés Photo : Police de Longueuil

Pascal Desgagnés est un résident de Québec et n’a pas d’antécédents criminels. Il sera détenu jusqu’à sa comparution jeudi à Québec , a précisé Patrick Barrière du Service de police de l’agglomération de Longueuil.

L'homme de 45 ans fera face à diverses accusations, dont celles de vol d’identité, fraude à l’identité, méfaits à l’égard de données informatiques, utilisation non autorisée d’un ordinateur, ainsi que l’utilisation frauduleuse d’un mot de passe , a indiqué M. Barrière.

L’enquête a débuté en mai 2018. La quantité d’éléments saisis et vérifiés ainsi que la complexité des analyses explique qu'elle ait duré aussi longtemps, a ajouté M. Barrière.

On dénombre plusieurs victimes au Canada et aux États-Unis. Il n’y aurait aucun lien entre elles, et le suspect ne les connaissait pas.

À ce stade de l’enquête, les autorités croient que le suspect a agi seul.

Les victimes, dont la police ne révélera pas l’identité pour le moment, auraient été ciblées au hasard.

Des perquisitions ont été effectuées, notamment au domicile du suspect, [sur] certains sites web et des tours d’ordinateurs, et sur divers dispositifs informatiques .