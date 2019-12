Un dîner de Noël pour les personnes atteintes d'une maladie rénale

Une centaine de Saguenéens et de Jeannois affectés par une maladie rénale ont donc reçu une bonne dose de réconfort. Certains d’entre eux ont pris part au dîner juste avant de recevoir leur traitement. Ils en ont profité pour faire connaissance autour d’un repas.

Pour Lucie Ouellet, qui se rend à l'hôpital de Chicoutimi trois fois par semaine depuis plus de quatre ans pour recevoir ses traitements, le dîner a eu l’effet d’un baume.

La présidente d'honneur de la Marche du rein 2020, Michelle Brassard, précise que 66 personnes reçoivent des traitements chaque semaine.

Il y en a beaucoup plus qui prennent des traitements à la maison , signale-t-elle.

Le président de la Fondation canadienne du rein, Guy Chevrier, a lui-même reçu une greffe il y a 20 ans.

J’ai été en dialyse pendant un an et demi, j'ai été chanceux. Par contre, il y en a d'autres qui sont en dialyse toute leur vie alors c'est très difficile. On les encourage à avoir une bonne alimentation. Il le faut !

Guy Chevrier, président régional de la Fondation des maladies du rein