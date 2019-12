La rue Sparks à Ottawa sera plus animée lors du prochain Bal de neige

La rue Sparks au centre-ville d’Ottawa sera transformée lors du prochain Bal de neige : des édifices complètement illuminés, des œuvres d’art interactives et des sculptures de glace animeront la promenade piétonnière.

On veut que le Bal de neige soit plus urbain et plus près des gens , explique le gestionnaire de l’événement, Charles Cardinal. L’événement applique ainsi la nouvelle vision annoncée l’an dernier, misant sur un Bal de neige plus moderne, inclusif et intéressant pour les millénariaux.

Le coup d’envoi de la 42e programmation sera donné sur la rue piétonnière au son des prestations de la rappeuse québécoise d'origine sénégalaise Sarahmée, de l’artiste pop torontois Virginia to Vegas et du DJ NDN.

La rappeuse Sarahmée Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Selon les organisateurs, l’emplacement stratégique de la rue Sparks permettra de relier toute la programmation ottavienne qui se déroulera notamment sur les rues Bank et Preston, dans le quartier Glebe ainsi que dans le marché By.

La patinoire du canal Rideau, qui célèbrera une 50e saison, accueillera aussi sa part de festivités.

La patinoire du canal Rideau attire toujours plusieurs amateurs de sports d'hiver. (archives) Photo : Radio-Canada

La Nation métisse sera également à l’honneur dans la prochaine programmation du Bal de neige, puisque l'année 2020 marque le 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. Le fondateur de la province, l’homme politique Louis Riel, sera d’ailleurs représenté par une œuvre de glace installée sur la rue Sparks, où se tiendra aussi le Défi international de sculpture sur glace.

Du côté de Gatineau, le traditionnel Domaine des flocons reviendra au parc Jacques-Cartier, en plus des activités prévues sur le ruisseau de la Brasserie et au Musée canadien de l’histoire.

Le magicien Daniel Coutu, porte-parole du Domain des flocons du Bal de neige. (archives) Photo : Radio-Canada

Le porte-parole du Domaine des flocons, le magicien Daniel Coutu, promet le retour de la glissade sur tubes, de la tyrolienne et des jeux géants. Cette année, on a bonifié la course à obstacles et il y a des [activités] surprises qui s’en viennent , ajoute-t-il.

Cette année encore, le Bal de neige prévoit un service de navettes gratuites entre les différents sites de l’événement.

Avec les informations de Marilou Lamontagne