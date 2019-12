Un mort dans un accident qui entraîne la fermeture de la 401

Il y a eu plusieurs accidents dans le secteur. La 401 a été fermée peu avant 13 h en direction ouest, entre Maitland Road et Brockville.

Une vingtaine de véhicules devront être remorqués avant que l'autoroute près de Brockville puisse rouvrir, selon la Police provinciale. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les automobilistes peuvent contourner les lieux de l'accident et reprendre l'autoroute plus loin. Une file de véhicules longue de plus de six kilomètres s’était formée en début de soirée, selon la Police provinciale de l'Ontario.

La police ne sait pas quand l’autoroute pourra rouvrir. Entre 20 et 25 véhicules devront être remorqués, puis la route devra être nettoyée.

Policiers, pompiers et ambulanciers ont été dépêchés sur les lieux du carambolage. Photo : Police provinciale de l'Ontario

Dans la région de Napanee, un carambolage survenu vers midi a entraîné la fermeture de l’autoroute en direction ouest pendant environ quatre heures. Plusieurs semi-remorques, un camion à benne et des voitures ont été impliqués.

Des blessés ont été transportés à l’hôpital. On ne connaît pas la gravité de leurs blessures.

Des blessés ont été transportés à l'hôpital. Photo : Police provinciale de l'Ontario

De la neige abondante tombait sur cette région au moment de l’accident.

Environnement Canada avait publié en début d’après-midi un avis de conditions routières hivernales pour les secteurs de Kingston, de Napanee et le Comté de Prince Edward.