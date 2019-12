Un Mac Pro tout équipé vous coûterait plus de 73 000 $

Si ce prix peut sembler ridicule à première vue, on comprend rapidement que les améliorations qu’on apporte au Mac Pro pour l’atteindre le sont tout autant. Par exemple, un investissement de 30 000 $ serait nécessaire pour obtenir 1,5 téraoctet (12x128 Go) de mémoire vive et un montant de 8 400 $ devrait être dépensé pour avoir le meilleur processeur possible (28 coeurs à 2,5 GHz).

À titre comparatif, le modèle de base possède 32 Go de mémoire vive et un processeur 8 coeurs.

Ce prix inclut aussi tous les accessoires et logiciels offerts par Apple pour le Mac Pro, dont un écran de 32 pouces en verre nanotexturé (7 499 $), un support pour ledit écran (1 299 $), un cadre en acier inoxydable avec roulettes (480 $) et les logiciels Final Cut Pro X et Logic Pro X (respectivement 400 $ et 280 $).

73 000 $, c’est plus cher qu’une nouvelle voiture Model 3 de Tesla (47 600 $), une Mercedes-Benz CLA (40 300 $) ou 73 nouveaux iPhone 11 (71 467 $).

Il est par contre important de noter que le Mac Pro s’adresse plutôt aux grands studios hollywoodiens que la consommatrice ou le consommateur moyen.