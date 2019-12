Des organismes de Rimouski dans l'incertitude en raison des nouvelles politiques de la Ville

Certains organismes culturels et sportifs de Rimouski affirment qu'ils ne refileront pas la facture à leur clientèle, même s'ils devront dorénavant payer plus cher pour utiliser les infrastructures municipales.

Lundi, les élus municipaux ont présenté une nouvelle politique tarifaire qui prévoit que les organismes culturels et sportifs devront assumer 5 % des coûts pour utiliser les locaux appartenant à la Ville de Rimouski.

Cette mesure s'applique pour les organismes qui offrent des activités aux jeunes de 0 à 18 ans.

À l'École de danse Quatre Temps, on estime que cette nouvelle façon de faire entraînera des coûts supplémentaires variant entre 2000 $ et 3000 $ par année.

L'École de danse Quatre Temps prévoit que la nouvelle grille tarifaire de la Ville de Rimouski occasionnera une dépense supplémentaire de quelques milliers de dollars. (Archives) Photo : Radio-Canada / Anthony Azard

On vient de prendre connaissance de cette nouvelle mesure, précise la directrice générale de l'école, Johanne Potvin. On peut comprendre l'action de la Ville, mais on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire pour nous , dit-elle.

On va examiner ça en janvier à savoir comment on intègre cette somme additionnelle à notre budget d'opération, mais c'est certain que la solution ne sera pas de refiler cette somme à nos membres. Johanne Potvin, directrice générale de l'École de danse Quatre Temps

Les coûts montent, les subventions pourraient baisser

Au Club de soccer Fury de Rimouski, la nouvelle grille tarifaire privera l'organisation d'environ 7000 $ par année, selon le directeur sportif du club, Maxime Fournier.

En plus de ces milliers de dollars en moins, M. Fournier redoute de voir diminuer la subvention accordée annuellement par la Ville de Rimouski à son club.

On est quand même assez inquiets pour la stabilité financière de notre club. Maxime Fournier, directeur sportif du Club de soccer Fury de Rimouski

En effet, d'autres changements sont à prévoir pour les organismes sportifs et culturels, puisque la Ville appliquera pour la première fois en 2020 sa nouvelle politique d'attribution de subvention aux organismes, annoncée en juillet.

Les organisations sportives sauront ainsi en janvier 2020 le montant qui leur sera octroyé en fonction de cette nouvelle grille.

Il y a des organismes dont les subventions vont descendre, d'autres qui vont monter , a précisé la directrice du Service des Loisirs, Karine Desrosiers, lors d'un entretien téléphonique.

Le Club de soccer Fury de Rimouski, tout comme les autres organismes qui reçoivent des subventions de la Ville, ignorent à combien s'élèvera l'aide financière de la municipalité cette année. (Archives) Photo : iStock / RichVintage

Pour sa part, le président de l'Association du Hockey mineur de Rimouski, Gaétan Leclerc, affirme qu'à l'instar de l'école de danse Quatre Temps, son organisation mettra tout en œuvre pour ne pas hausser le coût des inscriptions des jeunes hockeyeurs.

Il précise que son association saura mieux à quoi s'en tenir quant aux nouvelles politiques de la Ville de Rimouski, notamment en ce qui a trait à la tenue d'événements sportifs, après le prochain tournoi de hockey mineur, qui se tiendra en février.