Canadian Malartic assouplit son guide de cohabitation

La juge Marie-Paule Gagnon entendait les avocats de la mine Canadian Malartic et ceux des citoyens engagés dans l’action collective contre la minière. Le tribunal déterminera, d'ici le 16 décembre, la validité de l’entente à l'amiable conclue en octobre dernier.

Une dizaine de citoyens ont présenté leur position sur cette entente devant la juge Marie-Paule Gagnon et ceux du chemin des Merles, à tout le moins, auront eu raison de le faire.

Les désagréments causés par la poussière, exprimés par plusieurs citoyens de ce secteur situé au sud de la mine, ont retenu l'attention de la juge, si bien qu'à la toute fin de l'audience du matin, elle a invité les avocats de Canadian Malartic à se pencher sur la question. On ne veut pas abandonner les gens au niveau de la poussière , lance-t-elle.

Il n'y a pas beaucoup de maisons sur le chemin des Merles et globalement, quand on veut un règlement, il faut regarder ça aussi , poursuit la magistrate Gagnon.

Au retour de la pause du midi, les deux parties ont annoncé être arrivées à une entente; les résidents du rang des Merles verront la mine effectuer un suivi de la qualité de l'air. Ils pourront aussi bénéficier de compensations monétaires. Un couple touchera 1050 $ et une famille de quatre obtiendra un peu plus de 1500 $.

Ces montants sont les mêmes pour ceux qui sont dans la zone C. Une nouvelle zone sera d'ailleurs créée pour ces citoyens.

Des citoyens insatisfaits

D'autres citoyens sont venus faire part de leurs préoccupations devant le tribunal. À la fin de la journée, malgré les ajouts pour les résidents du rang des Merles, le mécontentement régnait parmi certains citoyens.

C'est le cas de Michaël Poirier, qui se demandait ce qu'il allait obtenir pour la détérioration de sa demeure, lui qui affirme que sa fondation a subi des bris. Je reste à Malartic parce que c'est la maison de mon père décédé, mais sinon je me sauverais en courant , a-t-il mentionné au cours de l'audience.

Roger Desmarais est demeuré insatisfait à la sortie de l'audience. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Un autre citoyen, de la rue Royale celui-là, estime que Canadian Malartic devrait payer pour tous les dommages que ses opérations causent dans les habitations. Roger Desmarais estime qu'à chaque sautage, la vaisselle tremble et qu'il a du mal à lire .

Si je cause des dommages chez mon voisin et que je brise sa clôture, ce n'est pas à moi de décider combien je dois payer. C'est à lui de déterminer ce que je dois lui payer pour remplacer sa clôture , déclare-t-il.

La représentante de l'action collective, Me Anne-Julie Asselin, s'est félicitée de voir les citoyens participer aussi activement.

Ce processus-là, d'approbation d'entente, n'est pas juste un rubber stamp, comme on dit dans notre jargon, pour obtenir un «oui merci bonsoir». Souvent on entend un ou deux membres de l'action collective, mais aujourd'hui, on a vraiment eu une bonne mobilisation et ça a fait une bonne différence pour eux.

La direction de la mine, de son côté, se réjouissait de voir que le processus judiciaire s'achève.

Je peux assurer les citoyens que les efforts vont être là et ce n'est pas parce que nous avons une entente aujourd'hui que les efforts vont diminuer et on va continuer à travailler fort jusqu'à la dernière journée d'opération , promet le directeur général de la mine, Serge Blais.

On rétablit les ponts puis on va pouvoir dire que c'est du passé. Martin Ferron, maire de Malartic

Le maire de Malartic juge que la fin du conflit permettra à Malartic de mieux se développer.

Comme tout milieu, on veut se développer et lorsqu'il y a un conflit important avec des divisions dans la communauté, c'est difficile de se développer. Alors que là tout le monde ensemble, on pourra travailler à réaliser le développement de Malartic à son plein potentiel , dit-il.

Une cause devenue pro bono

Le cabinet Trudel Johnston & Lespérance a, avec le temps, accepté de faire cette cause de manière pro bono, c'est-à-dire bénévolement. Des citoyens ont d'ailleurs remercié les avocats d'avoir accepté de faire cette cause sans rétribution.

Me Anne-Julie Asselin, représentante de l'action collective Photo : Radio-Canada / Piel Côté

On a décidé de faire ça pro bono parce que ça devenait un enjeu à savoir si les gens acceptaient les indemnités ou pas, détaille Me Asselin. On ne voulait pas qu'il y ait deux classes de citoyens et que certains d'entre eux, qui seraient demeurés au sein de l'action collective, aient reçu une indemnité similaire aux autres, mais de laquelle on aurait retranché les frais d'avocats.

Anne-Julie Asselin a d'ailleurs incité la juge à accepter cette entente à l'amiable parce que des milliers d'heures avaient déjà été faites dans ce dossier. Si nous allions vers un procès de quatre mois [ comme c'était prévu en 2020], des centaines d'autres heures auraient été nécessaires pour la préparation.

La juge Marie-Paule Gagnon devrait rendre sa décision d'ici le 16 décembre prochain.