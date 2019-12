Un événement sismique a secoué les alentours de la mine LaRonde mardi soir

Le directeur général de la mine LaRonde, Christian Goulet, affirme que la secousse a eu lieu à 18 h 32. L'événement était situé à environ 200 mètres au sud du gisement, donc très près des bâtiments de surface quand on passe sur la route 395 , précise M. Goulet.

Nicolas Ackerley, de Séisme Canada, a confirmé à Radio-Canada qu'une activité sismique de magnitude 3,0 avait été enregistrée à cet endroit.

L’événement sismique n'a pas causé de blessés ou de dommages matériels.

Cause

M. Goulet explique qu'un dynamitage qui avait eu lieu plus tôt mardi matin a causé la secousse. « Hier matin, on a dynamité un sautage de la mine de l'ouest, donc fort probablement qu'à la suite du dynamitage, on a eu un réajustement des contraintes autour de la mine », indique-t-il.

Ça reste une science difficile à prédire parce que l'activité sismique peut parfois arriver quelques heures après le dynamitage, parfois pendant. Dans ce cas-là, l’événement, on l'a quand même eu une douzaine d'heures après le dynamitage , indique M. Goulet.

Le réajustement de contraintes signifie que le roc bouge après un dynamitage pour s'adapter aux nouvelles conditions.

Christian Goulet, directeur général de la mine LaRonde Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le fait d'exploiter la mine, on crée des ouvertures, donc on réduit la pression à certains endroits, et, naturellement, le massif va se réajuster en conséquence, et à l'occasion ça peut provoquer certains craquements ou vibrations dans le roc. Ces vibrations sont à l'occasion ressenties en surface , dit M. Goulet.

Population avertie

Les personnes abonnées au service d'alerte de la mine ont reçu un message texte mardi les avisant qu'une secousse de magnitude 3,0 était survenue. Ce système envoie des messages lorsque les secousses dépassent une magnitude de 2,5.