Maxime Blanchette-Joncas : un quasi-décrocheur devenu député

C'est avec une franchise déconcertante que le jeune député parle de ses échecs scolaires, mais il le fait car il souhaite que son expérience serve d'exemple aux jeunes qui s'interrogent sur leur avenir à l'école.

Il leur dit d'abord de ne pas avoir peur de demander de l'aide.

C'est humain et normal de vivre des difficultés. On peut alors mettre un genou à terre, reprendre son souffle, et puis on se relève, on recommence, on fonce. Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Au secondaire, Maxime Blanchette-Joncas a eu à poser le genou au sol.

Les échecs se sont enchaînés, tellement qu'il a dû fréquenter quatre écoles avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Et encore, pas dans le cadre du programme régulier, mais à l'éducation des adultes, au Centre de formation Rimouski-Neigette.

Ce n'était pas évident , dit-il, mais il fallait « persévérer », le maître-mot, selon lui.

Et avec un rire un peu gêné, il explique qu'il a développé une règle de vie qu'il résume par une formule de son cru : P + R au carré = succès .

Dans l'épreuve, je me suis bâti un leitmotiv, un dicton : la patience, la rigueur, la résilience. Ce sont des valeurs auxquelles je me suis accroché et qui m'ont amené là où je suis. Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

De ces années au secondaire, il parle avec intensité de son bref passage à l'École du Mistral à Mont-Joli dans le programme sport-études en football. Il y avait beaucoup d'encadrement, de soutien. Le sport m'a permis de m'épanouir, de m'accrocher , dira-t-il.

Maxime Blanchette-Joncas alors qu'il jouait pour l'équipe de football de l'École secondaire du Mistral de Mont-Joli. Photo : Collection personnelle de Maxime Blanchette-Joncas

L'équipe de hockey atome de Maxime Blanchette-Joncas en 1998-1999. C'est lui qui porte le chandail avec le « C » du capitaine de l'équipe. Photo : Collection personnelle de Maxime Blanchette-Joncas

L'entraîneur de l'équipe de football garde un souvenir vague de son ancien joueur, mais Martin Côté, qui enseigne aujourd'hui à l'École Paul-Hubert en éducation physique, dit quand même que le futur député faisait ce qu'il avait à faire .

Pas d'études collégiales...

Son diplôme secondaire en poche, il prend la décision, plutôt rare pour un jeune de cet âge, de ne pas s'inscrire au cégep. Il ne sait pas encore ce qu'il veut faire de sa vie.

Il se lance donc sur le marché du travail à seulement 18 ans. Telus l'embauche à son centre d'appels. Il y passera six ans.

C'est là qu'il développe son goût pour la politique, par le syndicalisme.

Je voyais des iniquités, des gens qui avaient besoin d'aide. C'est là que ça [le goût de la politique] m'a allumé : défendre les intérêts de mes collègues de travail. Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

... mais des études universitaires

Avant cet épisode, il ne s'intéresse pas à la politique. Pas plus que sa famille. Sa mère, originaire de Blanc-Sablon, et son père, de Rimouski, en parlent rarement à la maison.

Mais avec son passage à Telus, il a maintenant l'impression de savoir ce qu'il veut faire de sa vie.

Il abandonne son travail et s'inscrit à l'université. Il opte pour le baccalauréat en administration des affaires à l' UQARUniversité du Québec à Rimouski .

Le hasard veut que l'un de ses professeurs soit Pierre Cadieux, qui fut candidat du Parti libéral du Canada dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques à l'élection fédérale de 2014.

Je lui ai déjà dit : "Un jour, tu seras député". Pierre Cadieux, professeur en science de la gestion à l'UQAR

Pierre Cadieux, professeur en science de la gestion à l'UQAR Photo : Radio-Canada

Pierre Cadieux parle avec enthousiasme de son ancien étudiant : un étudiant curieux, toujours prêt à écouter le point de vue des autres et passionné par la politique. Une fois par semaine, surtout le vendredi après-midi, ça cognait à ma porte. Je me disais : c'est Maxime qui vient parler de politique.

J'ai essayé de le convaincre [des bienfaits du fédéralisme], mais ça n'a pas marché. Pierre Cadieux, professeur en science de la gestion à l'UQAR

Également enseignante à l 'UQARUniversité du Québec à Rimouski , Stéphanie Fissette emploie pratiquement les mêmes mots que Pierre Cadieux pour décrire cet étudiant qui restait après les cours pour poser des questions .

Les deux professeurs parlent de son intérêt manifeste et constant pour le développement de la région et le rayonnement de l'Université.

Il était très curieux et engagé. Il voulait que les choses avancent. Stéphanie Fissette, chargée de cours à l'UQAR

Un engagement tous azimuts

Les années universitaires de Maxime Blanchette-Joncas sont celles où il s'engage vraiment en politique, mais pas uniquement sur ce terrain.

Car, il multiplie les implications dans toutes sortes de domaines. Sur un horizon de deux ans, il est engagé dans près d'une dizaine d'organisations, de l'Association étudiante à la présidence de l'aile jeunesse du Parti québécois et du Bloc québécois en passant par le conseil d'administration de la librairie L'Alphabet ou encore de la Coalition urgence rurale, pour en nommer quelques-unes.

Et encore, c'est sans compter un stage d'études à la mairie de Paris et un emploi d'été à la Banque fédérale de développement qui lui fera découvrir les rouages économiques du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et même de la Côte-Nord.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En octobre 2019, Maxime Blanchette-Joncas reçoit son diplôme en administration des affaires des mains du recteur de l'UQAR, Jean-Pierre Ouellet. Photo : Collection personnelle de Maxime Blanchette-Joncas

Cette boulimie d'implication lui vaudra d'ailleurs les seules critiques entendues lors de la préparation de ce reportage. Certains lui reprochent de ne pas s'engager totalement quand il s'implique dans une cause ou un projet.

Pour la région

La critique n'effleure toutefois pas l'esprit de son dernier employeur.

Le directeur général de la Municipalité de L'Isle-Verte, Guy Bérubé, n'a que de bons mots pour ce jeune plein d'ardeur, de vigueur et de rigueur .

Il est toujours en mode recherche, il veut toujours évoluer. C'est intéressant d'avoir des gars de ce genre dans une équipe. Guy Bérubé, directeur général de la Municipalité de L'Isle-Verte

Comme d'autres, Guy Bérubé témoigne de ce que le nouveau député est un gars d'équipe, qu'il écoute les idées des autres et surtout qu'il croit au développement de la région.

Guy Bérubé, directeur général de la Municipalité de L'Isle-Verte Photo : Radio-Canada

Le choix de la souveraineté

C'est l'ancien président de l'Association générale étudiante du campus de Rimouski ( AGECARL'Association générale étudiante du campus de Rimouski ) Thomas Briand-Gionest qui le fera adhérer au Parti québécois. Maxime Blanchette-Joncas s'engage, car il voit la souveraineté comme un moyen de défendre la langue française, mais aussi les régions.

Son but est de faire avancer la région. Que notre génération ait une influence sur le développement de la région. Thomas Briand-Gionest, ex-président de l'Association générale étudiante du campus de Rimouski

Thomas Briand-Gionest, ex-président de l'Association générale des étudiants de l'UQAR Photo : Radio-Canada

Pas un béni-oui-oui

Thomas Briand-Gionest est convaincu que le nouveau député sera capable de tirer son épingle du jeu dans les intrigues politiques fédérales et qu'il défendra avec acharnement les dossiers régionaux.

Plus froidement, Pierre Cadieux affirme qu'il n'aura aucune influence sur le gouvernement fédéral, mais qu'il en aura au caucus du Bloc québécois.

Il ne sera pas un béni-oui-oui. Il croit vraiment au développement de la région; il est bien armé pour la défendre et faire son travail de député. Pierre Cadieux, professeur en science de la gestion à l'UQAR

Le premier caucus du Bloc québécois après le scrutin du 21 octobre Photo : Facebook/Maxime-Blanchette-Joncas-Bloc québécois

Dans le même esprit, Thomas Briand-Gionest analyse que l'une des forces de Maxime Blanchette-Joncas est sa franchise, et que sa seule présence apportera une dynamique différente, autant au caucus bloquiste que dans un comté qui a rarement été représenté par un jeune.

La question de l'environnement le touche et il sera capable de porter les préoccupations des jeunes à ce sujet. Thomas Briand-Gionest, ex-président de l'Association générale étudiante du campus de Rimouski

De la même manière, l'ex-leader étudiant pense que le nouveau député contribuera à redéfinir le discours sur l'indépendance en l'axant sur les jeunes.

Laisser la chance au coureur

Les attentes paraissent importantes pour ce jeune député dont toutes les personnes interrogées dans le cadre de ce reportage ont tracé un portrait élogieux. Et quand on demande s'il a des défauts, Stéphanie Fissette répond spontanément que oui, mais que c'est un jeune politicien à qui il faut donner sa chance .

À 30 ans, Maxime Blanchette-Joncas croit à cette chance.

J'ai toujours pensé que la politique est le principal levier de changement social; le meilleur outil pour avoir un impact sur certaines choses. Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Le nouveau député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques Maxime Blanchette-Joncas, en compagnie du député péquiste de Rimouski, Harold Lebel, lors de la soirée électorale. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Changements climatiques, développement régional, présence des jeunes dans le débat politique... Les enjeux d'importance ne manquent pas en ce début de mandat.

Et ils ramèneront le jeune député à un choix qu'il a déjà fait par le passé : décrocher ou persévérer, dans ce cas, pour améliorer le sort de ceux qui l'ont élu.