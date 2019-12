Caribous de Val-d’Or : le moratoire sur la coupe forestière prendra fin en avril

Le moratoire sur la coupe forestière dans l’habitat du caribou de Val-d’Or, décrété en 2018, doit prendre fin en avril prochain, selon ce qu'a appris Radio-Canada. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) affirme qu’aucune décision n’a encore été prise quant à une possible prolongation ou non du moratoire.