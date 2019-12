Augmentation importante des peines de prison discontinues au Québec

Les peines discontinues ne dépassent pas 90 jours de prison. Elle peuvent s'appliquer notamment pour des récidives en matière de vol à l'étalage ou des récidives pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool.

Selon l'avocat criminaliste sherbrookois Me Patrick Fréchette, les peines de fins de semaines visent à répondre à des critères de réhabilitation et de réinsertion sociale.

Il cite en exemple une personne occupant un emploi pendant la semaine et qui se voit imposer une peine de 30 jours de prison en plus de devoir dédommager une victime. Si le délinquant purge une peine de détention ferme, il y a de fortes chances perde son emploi et qu'il ne soit pas en mesure de payer ce qu'il doit, affirme Me Fréchette. Le fait d'être un actif pour la société est un élément clair de réhabilitation.

Lorsqu'un des mes clients se qualifie pour une peine discontinue, je lui suggère toutefois d'y réfléchir car ce type de peine s'étire longtemps dans le temps. Le supplice est moins long pour une peine de prison ferme et les conditions de détention sont meilleures. Me Patrick Fréchette avocat criminaliste

Le Protecteur du citoyen a émis l'an dernier 17 recommandations visant à rendre plus acceptables les conditions de détention pour les personnes purgeant une peine discontinue. On lit dans le rapport que la promiscuité des personnes incarcérées augmente les risques de tension et de violence.