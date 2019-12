Comment ramener une épicerie dans un quartier historique en déclin?

À l’époque, quand je travaillais là, il y avait deux épiceries et un boucher , se souvient l’artiste Linda Renaud-Fisher. Ancienne résidente du quartier, Mme Renaud-Fisher continue de s’y rendre régulièrement et de proposer des projets artistiques dans la communauté.

C’est l’un des quartiers les plus historiques de toute la région, avance le conseiller municipal qui le représente, Fabio Costante. Élu fin 2018, il se dit conscient du problème : C’est quelque chose que j’entends tout le temps de la part des résidents, qu’ils souhaitent avoir de nouveau une épicerie .

C’est même l’une des plus grandes préoccupations, selon Linda Renaud-Fisher, qui a interrogé plusieurs membres de la communauté dans le cadre de son dernier projet.

Linda Renaud-Fisher a grandi et a vécu dans le quartier Olde Sandwich, à Windsor, jusqu'à la fin des années 1980. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le problème fondamental c’est que, de plus en plus, les magasins d’alimentation se retrouvent dans des grandes surfaces. Les plus petits perdent leur marché, ils ne peuvent plus faire face à la concurrence et disparaissent , explique Pierre Filion, professeur d'urbanisme à l'Université de Waterloo.

On se retrouve dans une situation où une région urbaine se retrouve avec quelques très grands super-supermarchés, mais il ne se trouve rien entre ces supermarchés-là. Pierre Filion, professeur d'urbanisme à l'Université de Waterloo

Des ponts qui créent l’isolement

Les projets de ponts entre Windsor et sa voisine américaine Détroit sont en partie responsables.

Le pont Ambassador, un pont privé qui fait le lien entre Windsor et Détroit, doit être reconstruit, et son propriétaire a acheté plus d’une centaine de propriétés dans le quartier historique de Windsor à cette fin, principalement des résidences, précise Fabio Costante. Ça a créé beaucoup d’instabilité dans certaines parties de Olde Sandwich , explique le conseiller municipal.

Outre ce pont, un autre lien routier, financé cette fois par les gouvernements canadiens et américains, doit voir le jour en 2024. Le pont international Gordie-Howe partira, lui aussi, du quartier Olde Sandwich.

Le pont Gordie-Howe qui reliera le Canada aux États-Unis sera nommé en l'honneur du joueur de hockey canadien des Red Wings de Détroit, Gordie Howe. Photo : Bridging North America et l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD)

Pierre Filion estime que cela va aggraver la situation actuelle : Ça va isoler le quartier du reste de la ville et ça va faire en sorte que pour avoir accès aux magasins d’alimentation ça va être encore plus compliqué .

Une situation plus difficile pour les moins nantis

Nous avons beaucoup de personnes âgées, d’étudiants, de familles, beaucoup de personnes qui s’en remettent au transport en commun pour se déplacer , rapporte M. Costante.

Pour les gens qui n’ont pas accès à l’automobile, ça complique les choses drôlement, parce que ça fait en sorte qu’ils ne peuvent pas se rendre facilement à ces grandes surfaces-là. Pierre Filion, professeur d'urbanisme à l'Université de Waterloo

Le déplacement coûte cher, en temps et en argent, faisant des moins nantis et des personnes sans véhicule les premières victimes de la situation. Souvent, ces personnes peuvent se tourner vers des dépanneurs ou des chaînes de restauration rapide pour s’alimenter, ce qui pose également le problème des repas équilibrés et de leur santé.

C’est d’ailleurs un Dollarama qui va ouvrir ses portes au début 2020 à la place de la dernière épicerie. Pour Fabio Costante, l’arrivée de ce commerce est une bonne nouvelle, mais ne règle pas le problème.

Des pistes de solutions

La ville voisine de Détroit a connu la même situation dans plusieurs de ses quartiers, raconte Pierre Filion. Au cours des dernières années, se sont développés de plus petits magasins d’alimentation, qui sont adaptés aux besoins des quartiers en question , explique l’urbaniste.

Le problème qui persiste est que ces petits magasins doivent souvent offrir leurs produits à un prix plus élevé que les grandes surfaces. On se retrouve dans une situation difficile où les quartiers qui sont les plus pauvres ont maintenant un magasin d'alimentation, mais c'est un magasin d’alimentation où les prix sont plus élevés , note-t-il.

Selon Fabio Costante, la Ville explore deux pistes de solution. Dans le plan actuel de développement de la communauté dont s’est doté Olde Sandwich Town, des incitatifs existent pour les propriétés résidentielles et commerciales. L’idée de M. Costante est de proposer des subventions ou des avantages fiscaux spécifiques pour les magasins d’alimentation.

Fabio Costante est avocat et conseiller municipal de Windsor pour le quartier Vieux Sandwich. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le conseil municipal a approuvé la première itération de ce rapport, nous aurons le rapport final bientôt et je crois que le conseil l’approuvera , dit-il.

L’autre option, selon lui, est d’attirer de nouveaux résidents dans le quartier.

Ultimement, cela revient à un investisseur privé d’ouvrir un magasin d’alimentation , note toutefois Fabio Costante. Il dit avoir parlé avec deux parties intéressées : un individu et un groupe d’investisseurs.

Le nombre peu élevé de résidents reste la première inquiétude, mais le développement de projets résidentiels pourrait aboutir à une décision positive de la part du groupe d’investisseurs, selon lui.