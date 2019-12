Annonce de travaux dans plusieurs hôpitaux et écoles du Nouveau-Brunswick

Des hôpitaux à Bathurst, Moncton, Fredericton et Saint-Jean au Nouveau-Brunswick seront rénovés ou agrandis, selon le dernier budget d'immobilisations. Les travaux de réfection reprendront à certaines écoles, mais rien n'est confirmé pour Shediac.

Les patients de l’ensemble du Nouveau-Brunswick pourront notamment compter sur une nouvelle unité de soins médicaux et chirurgicaux intensifs et sur un service d’oncologie amélioré au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean.

Ces travaux majeurs à l’Hôpital régional de Saint-Jean sont évalués à 91 millions de dollars.

Rénovations et agrandissements

La province prévoit aussi les investissements suivants à l'hôpital de Bathurst, aux deux hôpitaux de Moncton et à l'hôpital de Fredericton.

Hôpital régional Chaleur à Bathurst : 16 M $

Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont : 7 M $ (dont une portion consacrée au bloc opératoire)

Hôpital de Moncton : 14,7 M $ (soins maternels et néonataux) et 40 M $ (nouvelle unité de soins coronariens)

Hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton : 25 M $

Améliorer l'accès et la qualité des soins

Avec ce nouveau budget, le ministre de la Santé espère améliorer les soins de santé dans la province qui ont été mis à mal, ces derniers temps, notamment avec la fermeture partielle de l'Hôpital régional de Campbellton.

Les soins de santé sont l’une des grandes priorités de notre gouvernement et nous sommes déterminés à faire les investissements et les changements nécessaires pour faire en sorte que notre système de santé intègre trois grands principes, soit la viabilité, la qualité et l’accessibilité , déclare le ministre Flemming.

Les écoles

C’est certain que le District scolaire francophone Sud est heureux d’apprendre, dans le budget d’immobilisations, qu'on va toujours de l’avant avec le nouveau complexe de deux écoles à Moncton. Ça va répondre à un très grand besoin à Moncton et cela va permettre de désengorger les écoles Odyssée et Champlain, explique Paul Demers, le président du Conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick, à la suite des annonces en éducation.

Ce complexe pourra recevoir 1300 élèves.

L’autre bonne nouvelle était l’annonce de la reprise des travaux à l’école Arc-En-Ciel à Oromocto. Son ouverture est prévue pour mars 2020.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a souligné qu’il y a beaucoup de besoins en éducation et que malheureusement le gouvernement n'aura pas les moyens de tous les financer.

Le projet pour une nouvelle école francophone (pour les six à huit ans) à Saint-Jean n’a pas été retenu.

Dominic Cardy n’a pas voulu préciser s’il y allait avoir une reprise des travaux à l’école Louis-J-Robichaud de Shediac.

C’est une école qui est vieille de 50 ans. Cette école-là a vraiment besoin de réparation , revendique Paul Demers.

Une nouvelle annonce doit avoir lieu dans les prochains jours.