Wexit : 9,2 % des Saskatchewanais en faveur d’une séparation, selon un sondage

Seulement 37 des 402 répondants, soit 9,2 % d’entre eux, ont répondu oui à la question : La Saskatchewan devrait-elle se séparer du Canada et former un pays indépendant?

À l’inverse, 84,8 % estiment que la province devrait demeurer au sein du Canada, tandis que 3,5 % des personnes sondées ne savaient pas si la Saskatchewan devait privilégier l’option indépendantiste.

De plus, 2,5 % des répondants ont refusé de répondre à la question.

Rectificatif

Une version précédente de ce texte affirmait que 9,2 % des répondants au sondage ont répondu « non » à la question : « La Saskatchewan devrait-elle se séparer du Canada et former un pays indépendant? » Selon le sondage, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit puisque ceux-ci ont répondu « oui » à cette question.