Delphie Côté-Lacroix | J'aime le temps des Fêtes

Coconut le chien a tout compris. Sa maîtresse, l'illustratrice Delphie Côté-Lacroix, nous invite à suivre son exemple : et si on profitait du temps des Fêtes pour ralentir?

Delphie Côté-Lacroix est née en 1989 dans une petite ville de l’Estrie. Passionnée de création visuelle, elle partage son temps entre illustration, design graphique et l'animation graphique. Elle a un chien nommé Coconut et sa couleur préférée est le bleu. Jack et le temps perdu, écrit par Stéphanie Lapointe, est le deuxième livre dont elle signe les illustrations. Il a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général en 2019 dans la catégorie de la littérature jeunesse (livres illustrés). Florence et Léon (Québec Amérique), son premier, avait été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général en 2016.