Gatineau poursuit la mise en valeur de son Quartier du Musée

L’initiative fait partie du plan d’action de valorisation du quartier présenté mercredi. Déjà, des activités ont été lancées en 2019, dont des visites guidées par la Société d’histoire de l’Outaouais et des capsules audio sur le site Internet de la Ville.

La Municipalité veut maintenant donner un nouvel essor en demandant aux citoyens de partager leurs « trésors cachés ». Une fois numérisés, ces documents seront remis aux résidents. Ceux qui souhaitent se départir de leurs documents personnels peuvent communiquer avec le Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO).

Parmi les initiatives à venir, le Théâtre Dérives urbaines présentera à l’été prochain un nouveau parcours dans le Quartier du Musée, en plus des visites guidées de la Société d’histoire.

Une dizaine de capsules vidéo seront aussi offertes par le biais d’un « outil numérique » pour mettre en valeur le patrimoine du centre-ville, en collaboration avec Tourisme Outaouais.

Le secteur du Quartier du Musée dans son ensemble s'étend de la rue Laurier au boulevard Maisonneuve et du boulevard des Allumettières à la rue Victoria. Il s'agit du premier quartier historique pour les francophones de l'Outaouais. La majorité des bâtiments ont été construits peu après l’incendie de 1888 puis épargnés par le grand feu de Hull en 1900.

Du financement pour la rénovation patrimoniale

Par ailleurs, les propriétaires de maisons patrimoniales dans le Quartier du Musée pourraient obtenir des subventions pour la mise en valeur du patrimoine bâti et la rénovation. La Ville lance en effet deux programmes, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

On ne veut pas faire un musée à ciel ouvert de ce quartier-là. Ça reste un quartier résidentiel. Isabelle N. Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine

La conseillère et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron, précise que de 50 à 60 propriétaires pourraient être intéressés par cette aide.

Ces gens choisissent d’acheter ces maisons qui sont des bijoux , explique-t-elle. Ça vient avec son lot de contraintes et ce n’est que naturel qu’on puisse offrir une petite aide financière pour pouvoir préserver tout ça.

Du développement « intelligent et bien fait »

Par ailleurs, la citation patrimoniale du Quartier du Musée n’empêche pas son développement, rappelle de son côté le conseiller municipal du district de Hull–Wright, Cédric Tessier. Il cite notamment le projet Le Petit chic, un immeuble de trois étages prévu sur la rue Notre-Dame-de-l’Île, qui s’intégrera dans le quartier. Les critères sont assez clairs, assez stricts , souligne le conseiller.

On aimerait voir du développement intelligent et bien fait et c’est ce qu’on va essayer d’encadrer. Isabelle N. Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine

Les propriétaires de terrain peuvent nous proposer des projets , relance Mme Miron. On demande juste que ça respecte un certain nombre de lignes directrices. Ce qu’on veut conserver, c’est l’ensemble d’une façon harmonieuse.

Un accueil optimiste

Les citoyens et associations qui ont revendiqué une meilleure protection du quartier semblent bien accueillir le plan proposé.

L’historienne Michelle Guitard estime que les bases sont là pour protéger le secteur, même si on y va graduellement . Il va falloir juste maintenir la cadence et encourager les gens à venir visiter [le quartier] , ajoute l’auteure du livre Le Quartier du Musée, histoire et architecture.

L’aide de la Ville pour mettre en valeur les résidences, c’est très important pour préserver et améliorer les bâtiments , salue de son côté la porte-parole de Protégeons le Quartier du Musée, Lissa Constantine.

Mme Guitard renchérit, soulignant qu’il faut passer par la restauration et entraîner les propriétaires à conserver leur bâtiment, parce qu’il y a un certain nombre de spéculateurs qui prennent moins soin de leur maison que les familles qui y habitent .

Lorsqu’un lieu devient identitaire, le [développement] sauvage disparaît. [...] Il y a un processus d’amour qui se fait entre les citoyens et un lieu. Michelle Guitard, historienne