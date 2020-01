Une grande soeur pour sortir de l'isolement

Chaque année, Les Grands Frères et Grandes Soeurs de l'Estrie permettent à des adolescents de suivre un programme de mentorat original. L'objectif : les jumeler avec un bénévole adulte qui leur permettra de sortir de leur zone de confort. Kilyan, un adolescent de 13 ans et Anne-Laurence Gagné, une bénévole de 21 ans sont jumelés depuis un an et demi et ont développé un lien singulier.

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un très grand intérêt avec les enfants. Et une très grande aisance aussi avec eux , mentionne Anne-Laurence.

Anne-Laurence Gagné est en dernière année de baccalauréat en psychologie à l’Université de Sherbrooke. Et depuis un an et demi, elle est bénévole pour Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Estrie.

J’entretiens vraiment la croyance qu’une présence significative pour un enfant puisse vraiment être déterminant pour son développement ou du moins vraiment aidant Anne-Laurence Gagné

Un organisme qui propose du mentorat pour les jeunes de 7 à 17 ans. Il leur permet notamment de sortir de l'isolement et de prévenir la délinquance en étant jumelés durant une période fixe de un an avec un adulte bénévole.

À raison d’une rencontre une fois par semaine ou toutes les deux semaines, le bénévole doit effectuer avec le jeune une activité dans la communauté.

Qu'il s'agisse d'une passion qu'il souhaite transmettre, d'une activité culturelle ou encore de discussion sur le quotidien du jeune. Par ailleurs, les activités peuvent être choisies dans une liste offerte par l'organisme ou trouvées par le bénévole.

Un lien d’attachement

Anne-Laurence et Kilyan se sont rencontrés pour la première fois dans les locaux des Grands frères et Grandes sœurs de l’Estrie. Ils se souviennent tous les deux avoir ressenti un peu de gêne au début.

Je dois avouer qu’au début ça me stressait quand même le fait que ce soit un garçon de 12 ans. Je n’avais pas encore côtoyé beaucoup d'enfants de cette tranche d’âge. J’avais quelques inquiétudes à savoir ce qu’on allait faire , déclare-t-elle.

Kilyan, c’est un grand adepte des jeux vidéo. Et moi, je dois dire que je ne connais pas grand-chose là-dedans. C’est vraiment avec le temps qu’on a trouvé des points communs , poursuit-elle.

Anne-Laurence et Kilyan jouant à un jeu de dessin. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Kilyan a été inscrit au programme par sa grand-mère. Elle souhaitait que son petit-fils sorte des jeux vidéo.

Le jeune adepte du jeu Fortnite admet avoir du mal à se faire des amis en dehors de ceux rencontrés sur la plateforme de jeu.

C’est que je ne vois pas souvent mes amis à part dans les jeux vidéo, parce que c’est là où est-ce que j’ai fait plus de rencontres , explique-t-il.

Et malgré les différences qui les séparent, un lien s’est créé rapidement entre les deux jumelés, qui entretiennent dorénavant ce qu’Anne-Laurence décrit comme un lien d’attachement.

La première fois que je l’ai amené chez moi rencontrer ma famille, j'ai été vraiment touchée de voir l’accueil qu’ils lui ont donné. Il y a même un lien d’attachement qui s’est créé entre lui et ma famille. Je trouvais ça vraiment beau à voir. À la base, c’est ma relation avec Kilyan. C’est notre jumelage. Anne-Laurence Gagné

Désormais, le frère et la sœur partagent des sorties au musée, à la piscine, au parc. Des moments où chacun peut partager avec l’autre ses passions et ses découvertes.

Ça se passe vraiment bien, je trouve , dit-elle. On est vraiment ouvert l’un et l’autre à faire de nouvelles choses. Et je trouve que c’est ça qui est le plus enrichissant des Grands Frères et Grandes Sœurs

Venir en aide aux adolescents

L’organisme existe depuis près de 40 ans. À sa création, l’organisme se nommait les Grands Frères de Sherbrooke et avait été initié par une mère monoparentale qui désirait avoir un modèle masculin pour son enfant.

La mission [de l'organisme], c’est de créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes. Et de les outiller pour l’avenir. Stéphanie Derby, directrice des Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Estrie

C’est seulement à partir de 1991 que des jeunes filles ont commencé à être jumelées avec des grandes sœurs. Et 10 ans plus tard, l’organisme a mis en place les jumelages mixtes et un service étendu à d'autres MRC que celle de Sherbrooke.

Stéphanie Derby est à la direction des Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Estrie depuis 3 ans. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Selon la directrice de l’organisme, Stéphanie Derby, le mentorat jeunesse permet aux jeunes de développer de nouvelles habiletés.

Le programme compte 30 jumelages actifs, dont 14 de grands frères et petits frères, 13 de grandes sœurs et petites sœurs et trois jumelages mixtes, dont font partie Anne-Laurence et Kylian.

En tout, ce sont actuellement 40 bénévoles qui travaillent avec l’organisme.

D’autres programmes

L'organisme propose aussi un programme de mentorat à l’école. Il permet à un jeune de faire des activités non académiques avec un mentor qui le rencontre durant l'heure du lunch.

C’est un jumelage qui est fortement apprécié par le milieu scolaire. Surtout pour des jeunes pour qui ça va un petit peu moins bien à l'école, qui sont un petit peu moins motivés ou qui ont besoin de parler avec quelqu’un , constate-t-elle.

Le dernier programme est un programme de groupes qui est offert uniquement aux jeunes filles.

Il s’appelle Go les filles et À vos marques. Ce sont des programmes donnés après les cours aux élèves de sixième année ou de première année du secondaire ayant pour but de discuter de tout ce qui à trait à l’estime de soi, l’intimidation, la puberté ou encore transition vers le secondaire.

On parle de tout et de rien en fin compte. On parle des sujets dont les jeunes veulent parler , affirme Stéphanie Derby.

La directrice explique que ce programme sera éventuellement offert aussi aux garçons dans un avenir proche.