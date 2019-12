Pannes de courant : le Grand Sudbury exige une meilleure communication de Hydro One

La Ville du Grand Sudbury demande à Hydro One d’améliorer ses communications avec le personnel municipal lors de pannes d’électricité.

Mardi soir, les conseillers municipaux ont voté en faveur de la motion de la conseillère municipale Deb McIntosh, qui demandait que les élus communiquent avec le fournisseur d’électricité.

Sa demande survient quelques semaines après une panne d’électricité qui a duré plusieurs jours et qui a touché certains des habitants du secteur que la conseillère représente.

La motion de la conseillère Deb McIntosh a été approuvée à l'unanimité par ses collègues. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Mme McIntosh a indiqué qu’elle n’a été mise au courant de la panne que près de 24 heures après son début, sur les médias sociaux. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a demandé à la Ville de mettre en place des mesures d’urgence.

Comme municipalité, nous voulons êtres avertis pour fournir des stations de chauffage ou déplacer les gens , soutient-elle.

La conseillère a également cité en guise exemple un cas survenu l’hiver dernier, où le secteur Coniston a été privé de courant dans un temps très froid.

Je ne l’ai su que parce que la présidente du club des aînés m’a envoyé un texto et elle s’inquiétait du sort des maisons de retraite de la région , affirme Mme McIntosh, qui croit que Hydro One doit rapidement répondre à la demande de la Ville.

Ces gens sont leurs clients. C’est un service à la clientèle, et nous ne voulons que faciliter ce service à la clientèle comme municipalité. Deb McIntosh, conseillère du Grand Sudbury

Le personnel de la Ville doit remettre un rapport au conseil municipal en janvier sur le déroulement des discussions avec Hydro One, ainsi qu’un plan détaillé de communication.

Selon l'endroit où ils vivent, les résidents du Grand Sudbury obtiennent leur électricité de Hydro One ou de Greater Sudbury Utilities ( GSUGreater Sudbury Utilities ). Hydro One dessert les communautés limitrophes qui ont été fusionnées au début des années 2000 et de son côté GSU couvre les limites de ce qui était Sudbury avant la fusion municipal.

Hydro One a une carte interactive sur son site web qui fournit des informations telles que le nombre de clients touchés par une panne ainsi que l'heure où l'électricité devrait être restaurée.