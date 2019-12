Greta Thunberg désignée personnalité de l'année 2019 par le Time

Greta Thunberg parcourt le monde depuis des mois pour réclamer des dirigeants politiques des mesures urgentes de lutte contre le réchauffement climatique.

Elle s'est fait connaître en 2018 lorsqu'elle a commencé à manifester devant le parlement suédois pour exiger davantage d'actions concrètes contre les changements climatiques. Les écoliers du monde entier étaient appelés à suivre son mouvement.

Greta Thunberg a multiplié les sorties publiques lors d'événements internationaux notamment lors de la COP24 à Katowice, au Forum Économique mondial à Davos, ainsi qu'à New York, au sommet sur le climat de l'ONU.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Greta Thunberg sur la une du magazine américain «Time» Photo : La Presse canadienne / AP/Time

Cette nomination arrive au moment où se tient à Madrid le sommet de l'ONU sur le climat, la COP25.

La jeune Suédoise a accusé les pays, même les plus ambitieux, de « tromperie » au sujet de leurs engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

L'adolescente, qui fêtera ses 17 ans en janvier, est la plus jeune personnalité à recevoir cette marque que le Time décerne depuis 1927.

Elle a été choisie parmi un panel de personnalités qui ont marqué l'année 2019, dont le président des États-Unis Donald Trump, la chef des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi, la star de l'équipe des États-Unis féminine de football Megan Rapinoe, l'agent de la CIA qui a révélé l'appel téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien, ainsi que les manifestants prodémocratie de Hong Kong.

La militante Greta Thunberg, qui a mobilisé la jeunesse mondiale pour l'environnement, prononce un discours à Stockholm. Photo : Associated Press / Henrik Montgomery

Une personne qui arrête de prendre l'avion ne fait pas beaucoup de différence [...] Ce que nous devrions examiner, c'est la courbe des émissions, elle continue d'augmenter. Bien sûr qu'il se passe quelque chose, mais au fond il ne se passe rien. Greta Thunberg

L'an dernier, le titre de personnalité de l'année avait été décerné par le magazine américain à titre posthume au journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui avait été assassiné en octobre 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul sur ordre de Riyad.

Pas une récompense

Il est à noter que cette distinction attribuée chaque année par le Time à une personne qui a marqué l'actualité n'est pas une récompense, puisqu'elle a déjà été décernée à des personnalités controversées, notamment Joseph Staline, Adolf Hitler ou l'ayatollah Khomeini.

Le titre va aux personnes qui ont le plus influencé les nouvelles et nos vies, pour le meilleur ou pour le pire, et qui ont incarné ce qui était important dans l'année, pour le meilleur ou pour le pire , explique la direction du Time dans les pages de sa dernière édition.

Pour déterminer qui sera la personnalité de l’année, la direction du Time consulte d’abord l’opinion de ses lecteurs en leur demandant de soumettre et de justifier leurs suggestions au moyen d’un sondage en ligne. Avant l’avènement d’Internet, ils étaient invités à le faire par la poste.

Les suggestions des lecteurs et de la rédaction du magazine sont ensuite étudiées par un comité formé des rédacteurs en chef du magazine qui détermine en fin de compte qui sera la personnalité de l’année.

Très peu de gens au Time savent qui sera la personnalité de l’année ou qui sont les finalistes. Le secret est gardé jusqu’à ce que l’annonce soit faite publiquement par le Time, au moment de mettre le magazine sous presse.