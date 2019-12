Affaire Michel Vienneau : l’intégrité du programme Échec au crime remise en question

Une enquête pour méfait public pourrait être ouverte par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse en lien avec l’affaire Michel Vienneau. La GRC pourrait examiner et essayer de retracer les sources qui ont donné de fausses informations ayant entraîné la mort de Michel Vienneau, le 12 janvier 2015 à la gare de Bathurst au Nouveau-Brunswick.

Selon des informations récoltées par nos collègues de CBC grâce à une demande d'accès à l'information, la GRC Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse envisage d’ouvrir une enquête sur les informations données anonymement, par le biais de l’organisme Échec au crime, dans l’affaire Michel Vienneau.

Certains des documents de la GRCGendarmerie royale du Canada de la Nouvelle-Écosse indiquent que cela pourrait être la prochaine piste.

Les transcriptions des réunions de la GRCGendarmerie royale du Canada traduisent aussi une inquiétude par rapport à l’organisme Échec au crime, à cause de l'anonymat des messages et des indications.

Une enquête pour méfait public

La GRCGendarmerie royale du Canada de la Nouvelle-Écosse a déclaré cette semaine que le système Échec au crime a été conçu pour conserver l’anonymat des informateurs, de sorte qu'il n'y a aucun moyen d'enquêter pour savoir qui signale quoi que ce soit dans le cadre du programme.

Qu'est-ce qu'un méfait public? Un méfait public est une accusation, en vertu du Code criminel, pour quiconque a intentionnellement induit en erreur un policier et produit de fausses déclarations accusant une autre personne d'avoir commis une infraction ou un crime.

Dans le cas Michel Vienneau, tout porte à croire que ces fausses informations ont été transmises à Échec au crime au Nouveau-Brunswick dans le but de nuire.

Le 12 janvier 2015, deux informations, données anonymement au programme Échec au crime et transférées à la police de Bathurst, désignaient Michel Vienneau comme un trafiquant de drogue.

Après la transmission de ces informations, six policiers se sont rendus à la gare de Bathurst pour arrêter Michel Vienneau et sa compagne, Annick Basque. L’intervention policière s’est soldée par la mort de Michel Vienneau.

Il est difficile de déterminer si une enquête sur les faux renseignements a bel et bien eu lieu ou non.

Est-ce possible de retrouver les informateurs?

La source et les motifs des informateurs restent mystérieux. Il est difficile de savoir par exemple ces informations sont arrivées par le biais d’un formulaire en ligne, par texto, par téléphone ou même si elles proviennent d’un homme, d’une femme ou d’un enfant.

Échec au crime N.-B. est une organisation citoyenne qui existe depuis 1985 et dont la mission est de prévenir ainsi que de résoudre les crimes dans la province grâce à un réseau d’information anonyme. La police se sert parfois de ces informations pour leurs enquêtes.

Les policiers Mathieu Boudreau (à gauche) et Patrick Bulger, aux audiences d'arbitrage qui détermineront leur sort. Photo : CBC

Tous les renseignements fournis par Échec au crime sont anonymes, et nous n'avons aucun moyen de connaître le nom de l’appelant, son numéro de téléphone et l’endroit d’où il compose son appel , a récemment déclaré Yvon Comeau, président nouvellement élu du conseil d'Échec au crime, lors d’une entrevue à CBCGendarmerie royale du Canada .

Selon les documents de la GRCGendarmerie royale du Canada , les deux renseignements ont été transmis le 11 janvier 2015, soit la veille de l’intervention policière. Le deuxième renseignement contenait plus de détails que le premier.

Les renseignements indiquaient que Michel Vienneau revenait de Montréal en train avec une quantité importante de drogue. Ils précisaient la marque et le modèle de la voiture garée à Bathurst et désignaient Michel Vienneau, à tort, comme un trafiquant de drogue. Le deuxième tuyau mentionnait que le couple avait bu dans le train et était sous l’effet de l’alcool.

L’intervention policière du 12 janvier 2015 s’est soldée par la mort de Michel Vienneau. Photo : Courtoisie - GRC

Les renseignements indiquaient aussi que Michel Vienneau et Annick Basque arriveraient à 8 h en train. Mais la police n’a reçu les messages d’Échec au crime que le lendemain, le 12 janvier à 9 h 53. Après avoir vérifié et découvert que le train n’était pas encore arrivé, les six agents en civil se sont précipités à la gare de Bathurst.

Renseignements mis sous scellés

Les renseignements ont été mis sous scellés par une ordonnance du tribunal en 2016. Selon le personnel du tribunal, ils demeurent dans un coffre-fort au palais de justice de Bathurst.

Les éléments publiquement connus des renseignements ont été communiqués lors des témoignages à l’audience d’arbitrage sur le sort des deux policiers, qui visait à déterminer s'ils ont enfreint le code policier lors de leur intervention.

L'enquête de la GRC a de plus révélé qu'aucune preuve ne portait à croire que Michel Vienneau pouvait être un trafiquant de drogue. Le résultat de cette enquête montrait que l’intervention policière du 12 janvier 2015 était uniquement basée sur le tuyau d’Échec au crime.

Le périmètre de sécurité près de la gare VIA de Bathurst établi à la suite des faits. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Il est difficile de savoir si Michel Vienneau et sa conjointe savaient que les deux hommes étaient des policiers en civil quand ils ont tenté de les intercepter. Annick Basque affirme qu’elle ignorait que les deux hommes armés étaient des policiers.

L’agent Patrick Bulger a affirmé que Michel Vienneau l’a heurté avec sa voiture, ce qui a mené au coup de feu mortel de l’agent Mathieu Boudreau en direction du véhicule du couple. L’arbitre Joël Michaud est censé rendre sa décision au cours du prochain mois concernant la conduire des policiers, à savoir s'ils devraient ou non être congédiés.

Selon l’avocat de la défense, les policiers ont tenté de faire preuve de courage, dans une situation qui a vite dégénéré.

Le site web d’Échec au crime stipule que l’identité de toute personne qui rapporte un tuyau par voie électronique est inconnue. De plus, le programme ne vérifie pas la légitimité d’un renseignement avant de le transmettre à la police.

Le site web ajoute que le programme n’identifie pas les appels et n’enregistre ni les numéros de téléphone ni les adresses IP des demandes électroniques. Il demande également aux informateurs de ne pas préciser leur nom.

Toutefois, le site web met en garde les internautes contre la transmission de renseignements malveillants.

Abus « strictement interdit »

La communication délibérée de faux renseignements peut faire l'objet d'une enquête et donner lieu à des poursuites judiciaires , peut-on lire sur le site web d'Échec au crime Nouveau-Brunswick. Toute utilisation abusive de ce système est strictement interdite.

Cette déclaration a été ajoutée au site après une décision de la Cour suprême du Canada en 2017. Selon la décision, les personnes qui appellent Échec au crime de bonne foi voient leur identité protégée par un privilège que la loi accorde aux informateurs.

Ce privilège est considéré comme fondamental pour le système de justice, puisqu'il permet à la police de recevoir des renseignements autrement difficiles ou impossibles à obtenir.

Les tuyaux ont été scellés en invoquant le secret professionnel des informateurs. Des copies des renseignements ont été fournies aux avocats des deux agents, qui ont pu utiliser l'information dans le cadre de leur défense devant le tribunal. Les accusations portées contre les agents ont été abandonnées en 2017, après une enquête.

Mais le privilège ne s'applique pas si les appelants donnent intentionnellement de faux renseignements pour tenter d'attirer des ennuis à une personne innocente , selon le site web de l'Association canadienne d'échec au crime.

Un communiqué de presse au sujet de l'affaire de la Cour suprême dit que la promesse de l'anonymat n'est pas un masque impénétrable d'immunité pour ceux qui cherchent à en abuser.

Incertitude quant à la façon d'enquêter

Mais comme le programme indique qu’il n’enregistre pas les numéros de téléphone ni les adresses IP et qu’il supprime les éléments pouvant identifier les informateurs avant de transmettre les renseignements à la police, les méthodes d’enquête sur la source de ces renseignements se trouvent limitées.

CBC a communiqué à plusieurs reprises avec Échec au crime pour obtenir des commentaires sur la façon dont le programme a été utilisé dans le cas précis de Michel Vienneau. L’avocate et conseillère juridique du programme, Sheila Thorne, a refusé de commenter le dossier.

Dans une entrevue à CBC, Yvon Comeau a indiqué qu’il n’avait aucune connaissance précise de l’affaire.

Les renseignements reçus ont été transmis aux autorités compétentes pour qu'elles s'en occupent , a déclaré M. Comeau. Et c'est tout ce qu'on peut faire.

La famille Vienneau

La famille de Michel Vienneau a déposé une pétition au Parlement, début 2018, pour demander au gouvernement fédéral d'obliger les informateurs à comparaître et aussi d'ordonner à la GRCGendarmerie royale du Canada et à Échec au crime de divulguer toutes les informations dont ils disposent sur les sources de ces messages.

Le mois dernier, la famille Vienneau a même offert une récompense de 10 000 $ à toute personne pouvant donner des informations sur ces sources anonymes ou à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la mort de Michel Vienneau.

D'après un reportage de Shane Magee, CBC