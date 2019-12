Une nouvelle caserne de pompiers à Casselman payée par la Municipalité

La facture du projet, qui s’élèvera à tout près de 3 millions de dollars, sera entièrement assumée par la Municipalité. Le maire a confirmé que des réserves étaient déjà prévues pour le projet.

Ce dossier était devenu un enjeu de sécurité pour les 24 pompiers volontaires, la caserne étant trop petite et désuète.

Ce n’est vraiment pas fonctionnel , a confirmé le chef pompier de Casselman, Alain Ménard. Pour faire l’entretien des [quatre] véhicules, tout est fait à l’extérieur. On doit sortir les camions.

On jouait avec la sécurité de nos pompiers. Daniel Lafleur, maire de Casselman

Lorsque nos députés sont venus au début de l’année 2019, ils ont bien vu que la sécurité n’était pas adéquate , a renchéri le maire Lafleur. Avoir un pouce en avant ou en arrière pour le stationnement de nos véhicules, vraiment, ce n’était pas adéquat.

Le nouvel édifice augmentera également l'efficacité des pompiers. On va sauver du temps. On peut sauver pas loin de 2 minutes pour se rendre [à un foyer d'incendie ], a soutenu le maire à l'émission Les matins d'ici. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à nos pompiers, loin de là. C'est vraiment une nécessité.

La future caserne comprendra également des douches et une salle de formation.

Ces améliorations bénéficieront également à d'autres municipalités de la région. Casselman et La Nation ont d'ailleurs renouvelé leur entente pour les services incendie.

La caserne sera construite sur un terrain situé à proximité du Complexe J.R. Brisson sur la rue Brébeuf. D’après l’échéancier fixé, les travaux devraient être terminés au cours de l’année 2020.

Pas de financement de la province

La Municipalité n’a pas réussi à obtenir d’appui financier de l’Ontario, malgré les démarches effectuées ces derniers mois.

Au congrès de l'Association des municipalités rurales de l'Ontario (AMRO) en janvier dernier, la délégation menée par le maire Daniel Lafleur avait notamment rencontré Stephen Lecce, alors ministre de l'Infrastructure.

La caserne de Casselman sera construite près du Complexe J.R. Brisson sur la rue Brébeuf. Photo : Cole & Associates Architects

Malgré trois rencontres, le financement n’a pas été octroyé. Les argents ne sont pas là pour les casernes de pompiers , a expliqué le maire. Il faut comprendre que ce n’est vraiment pas leur priorité.