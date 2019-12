Le conseil local du patrimoine de Gatineau comptera un seul membre expert

Le CCUComité consultatif d'urbanisme est composé de 10 membres : trois élus et sept citoyens. En vertu d’une proposition présentée lors du caucus préparatoire des élus municipaux en novembre, le CCUComité consultatif d'urbanisme agira comme un conseil local du patrimoine au moment de traiter des dossiers en lien avec le patrimoine.

Lors d’un tel exercice, deux spécialistes sans droit de vote auraient pris la place de membres citoyens au conseil local du patrimoine.

Toutefois, selon l’amendement proposé par M. Blondin et adopté lors d’un vote de 11 voix contre 8, un seul citoyen sera remplacé par un expert.

On a quand même six citoyens qui vont avoir le droit de vote, alors ils vont avoir la majorité , a souligné avec satisfaction M. Blondin, qui représente le district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau.

Le mois dernier, Jocelyn Blondin avait soulevé la possibilité de quitter la présidence du CCUComité consultatif d'urbanisme si le projet de créer un conseil local du patrimoine allait de l’avant dans sa forme originale.

La composition du conseil local du patrimoine sera réévaluée dans un an. D’ici là, il est possible que M. Blondin soit plus ouvert à donner une place supplémentaire à un expert au conseil local du patrimoine.

Avec les informations de Nathalie Tremblay