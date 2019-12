Plusieurs personnes sont mortes lors de l'écrasement d'un petit avion dans l'île Gabriola

Les services ambulanciers de la Colombie-Britannique (BCAS) ont reçu un appel signalant un possible écrasement d'avion dans l'île Gabriola vers 18 h 10.

L'avion s'est écrasé près d'une maison de la route Ricardo, au nord de l'île Gabriola. Cette île fait partie de l'archipel des îles du Golfe situé dans le détroit de Georgia qui sépare l'île de Vancouver et le continent.

Le détachement de la GRC de l'île a été averti vers 18 h 30, et le bureau du coroner de la province un peu plus tard dans la soirée. Une enquête a permis d'établir qu'un petit avion s'était écrasé sur la pointe nord-ouest de l'île, a déclaré la GRC par voie de communiqué. Des agents se sont rendus sur les lieux et ont confirmé que plusieurs personnes étaient décédées lors de l'écrasement.

La GRC n'a pas donné de détails sur le type d'avion ou le nombre de passagers.

En raison de la nature de cet écrasement, l'incident fera l'objet d'une enquête conjointe avec le Bureau de la sécurité des transports qui ont été avertis et qui a dépêché des agents qui devraient être sur les lieux le 11 décembre , a également écrit la GRC.

Entre-temps, le site de l'accident est protégé par des agents de la GRC.

Le bureau du coroner de la Colombie-Britannique a également ouvert une enquête et tente d'abord d'établir l'identité des morts. Le bureau poursuivra ensuite son enquête pour établir les faits entourant cette tragédie.

Le lieu approximatif de l'écrasement d'avion sur l'île Gabriola près d'une maison sur la rue Ricardo, selon le service d'ambulance de la province. Photo : Google Maps

Les deux ambulances postées dans l'île et cinq autres ambulances qui y ont été transportées par traversier se sont rendues sur les lieux.

Les services d'urgence ont reçu un appel à l'aide vers 18 h 10 mardi. Les deux ambulances postées sur l'île Gabriola ont été dépêchées sur les lieux et quatre ou cinq autres envoyés sur l'île par traversier. Photo : CHEK/Skye Ryan

Un écrasement qui fait tout trembler

Betty Lou Hagen, une résidente du nord de l’île Gabriola, dit qu’elle a entendu un bruit d’écrasement près de chez elle un peu après 18 h.

« J’ai entendu un bruit de moteur très bruyant, il était plus bruyant qu’une automobile, explique-t-elle. Et là, j’ai entendu un écrasement et ma maison s’est mise à trembler et j’ai tremblé ».

Elle relate qu’un incendie s’est déclenché après l’écrasement et qu’elle a appelé la police. Les autorités lui ont dit être déjà au courant. Betty Lou Hagen précise que l’avion s’est écrasé au sol et qu’elle croit qu’il est dans un petit parc.