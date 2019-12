Rencontre Trudeau-Legault à Montréal vendredi

Le premier ministre du Québec, François Legault, et celui du Canada, Justin Trudeau, se rencontreront vendredi à Montréal, une première depuis l'élection fédérale d'octobre. Le projet de tramway à Québec et les infrastructures de transport en commun seront au centre des discussions.

Nous avons, en plus [du projet de tramway] de Québec, cinq projets de tramway et d'agrandissement du REM (Réseau express métropolitain). Je veux être capable de commencer à demander à M. Trudeau de financer 40 % de ces projets-là, pour que ça ne soit pas aussi long que le tramway à Québec , a déclaré M. Legault, mardi, depuis la Californie.

Autre sujet à l'ordre du jour : le contenu du nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, dont la version révisée a été signée mardi par les trois pays.

J'aurai des questions pour M. Trudeau, mais on l'a dit toute la journée, je n'ai pas lu le document officiel , a ajouté François Legault, qui s'est dit incapable, pour l'instant, de se prononcer sur la question de l'aluminium, une industrie qui pourrait souffrir du nouvel accord.

Si la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a répété mardi que « rien n'avait été cédé sur la question de l'aluminium », plusieurs experts soulignent que cette absence de gains, mais aussi de reculs, ne permettait pas de contrer la perte de vitesse des alumineries québécoises par rapport au Mexique.

Je pense qu'il faut être prudent avec les échos, nous n'avons pas pu obtenir d'informations d'Ottawa. Vendredi, je vais pouvoir poser la question à Justin Trudeau, pour savoir exactement ce que l'on a convenu pour l'aluminium , a mentionné M. Legault.

Plusieurs projets prévus

On a un tramway dans l'est de Montréal, un tramway sur le boulevard Taschereau, à Longueuil, un tramway ou un prolongement du REM [en direction] est-ouest, sur la Rive-Sud, et un autre sur la Rive-Nord, et un tramway-train à Gatineau , a par ailleurs déclaré le premier ministre québécois quant aux projets en infrastructures.

Le chef caquiste espère qu'Ottawa lui proposera le même arrangement financier que celui du tramway de Québec, soit 40 % du coût des projets.

La question des travailleurs temporaires et de la pénurie de main-d'oeuvre sera également abordée par le chef du gouvernement québécois.