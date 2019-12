Jonquière en mode séduction

Venu s’exprimer au micro lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement mardi soir, un citoyen a déploré ce qu’il perçoit comme la morosité sur la rue Saint-Dominique. Pour illustrer son propos, il a notamment évoqué la récente fermeture d’un restaurant.

Le conseiller du district #4, Kevin Armstrong, s’est empressé de faire valoir que le centre-ville est loin d’être dévitalisé.

Il y a très peu de bâtiments vides au centre-ville, mais c’est vrai qu’il y a une nostalgie de l’ancienne Saint-Do, d’une époque qui était différente de celle-ci. Je n’aime pas entendre que ça ne va pas bien, parce qu’il y a des commerces qui vont très bien , a rétorqué le conseiller.

La présidente de l’arrondissement, Julie Dufour, a abondé dans le même sens. Du même souffle, elle a confié être en mode séduction et en discussions « fréquentes » et « sérieuses » avec des promoteurs intéressés à investir à Jonquière.

Il y a des entreprises qui ont envie de devenir plus grosses et de venir s’implanter à Jonquière. Je vous dirais que le contexte général de dire que c’est mort, ça m’inquiète. Ce que je disais ce soir, c’est qu’on a tous la responsabilité de conserver nos commerces. Des gens sont intéressés [à venir]. Je pense qu’il faut montrer nos plus beaux atouts pour être capables d’attirer nos investisseurs et surtout dire à la population de les utiliser , croit Julie Dufour.

La présidente prévoit être en mesure de livrer des annonces d’ici au printemps.

Ce sera peut-être très intéressant même avant ça pour les nouvelles. Il faut sourire et dire qu’on a de belles choses. C’est comme ça qu’on va briller collectivement , poursuit Julie Dufour. Elle estime que le centre-ville est un endroit unique, situé près d’un panorama magnifique : le parc de la Rivière-aux-Sables.

Nouvelle vision

Julie Dufour note un changement de vision pour Jonquière depuis l’élection du nouveau conseil il y a deux ans.

Carl Dufour, qui a réussi à attirer de nouveaux commerçants dans son secteur d’Arvida au cours des 10 dernières années, a rappelé qu’il s’agit d’un travail de longue haleine et que les gens ont tendance à sous-estimer les efforts nécessaires pour attirer des gens d’affaires.