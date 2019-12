Un pas de plus vers l'acquisition de WestJet par Onex

L'acquisition proposée de WestJet par Onex a fait un pas de plus vers sa concrétisation, l'organisme de réglementation des transports du Canada ayant déterminé que la compagnie aérienne continuerait de satisfaire aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens.

L'Office des transports du Canada a indiqué mardi que la compagnie aérienne de Calgary et sa filiale à bas coût Swoop conserveraient leur qualité en tant que société canadienne, pourvu qu'Onex modifie ses règlements administratifs, et ce, afin de s'assurer que toutes les questions concernant WestJet Airlines Ltd, WestJet et Swoop soient soumises à un vote lors des réunions du conseil d'administration auxquelles seront présents une majorité d'administrateurs canadiens.

L'organisme ajoute que l'exigence d'être canadien doit être respectée en tout temps et qu'il doit être avisé de tout changement de statut.

Onex avait demandé le 31 mai à l'Office des transports du Canada de déterminer si WestJet et Swoop continuaient de respecter les exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens.

En septembre, Air Canada a contesté l'acquisition de 3,5 milliards de dollars de WestJet par Onex, faisant valoir dans un dossier déposé auprès de l'organisme de réglementation des transports du pays que l'accord violait les règles fédérales qui limitent la propriété étrangère des transporteurs.

La législation fédérale restreint la propriété étrangère d'une compagnie aérienne canadienne à 49 %, avec un maximum de 25 % pour un investisseur étranger unique.

Onex, qui gérait 23,2 milliards de capital investi au 31 décembre, est une société de capital-investissement dont les fonds comprennent des liquidités provenant d'investisseurs étrangers.