Attaque envers un fonctionnaire : le MFFP rompt ses liens avec l'Action boréale

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dénonce la sortie publique de l'Action boréale envers son directeur des mandats stratégiques, Francis Forcier.

L'Action boréale déclarait, mardi, que Francis Forcier était en grande partie responsable de la situation actuelle du caribou forestier à Val-d'Or.

En soirée mardi, le ministère a répliqué par voie de communiqué en affirmant que cette sortie constituait pratiquement une tentative d'intimidation .

Par conséquent, le ministère compte rompre ses liens avec l'Action Boréale et met fin au partenariat avec l'organisme dans le cadre de l'élaboration de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards.

Le ministère réitère du même coup sa confiance envers Francis Forcier, qui a reçu en 2016 le mandat de coordonner la mise en œuvre du Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier .