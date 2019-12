Rivière-du-Loup éteindra les feux à Cacouna

Les élus louperivois ont adopté une résolution, lundi, pour concrétiser cette entente.

L'achat et le maintien des équipements de ces pompiers continueront toutefois d’être assumés par la Municipalité de Cacouna qui gardera sa caserne.

Trois pompiers ainsi que le chef du service de sécurité incendie de Cacouna ont remis leur démission à la Municipalité. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Il ne s’agit pas d’une fusion des services, mais d’une entente entre les deux administrations.

Selon la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, ce projet a été évoqué à deux reprises depuis son arrivée au pouvoir, mais certaines municipalités auraient refusé de participer à un tel exercice.

Les fusions municipales, c'est la même chose, on ne fait pas de fusions forcées, indique-t-elle. Donc oui, il y a certains projets dont on veut discuter, mais on se rend compte qu'il n'y a pas l'adhésion des gens, donc on essaie de jumeler les services, ce qui fait que chacun réussit à sauver un peu d'argent.

La mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Cette entente est d’une durée d’un an.

Sylvie Vignet n'a pas caché son intérêt pour une fusion des différents services incendies de la région du KRTB.

Actuellement, Rivière-du-Loup assure aussi la couverture incendie à Notre-Dame-du-Portage et à L’Isle-Verte.

Avec les informations de Patrick Bergeron