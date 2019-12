Des hausses de taxes à L'Ancienne-Lorette en 2020

L'augmentation pour le propriétaire d'une résidence moyenne de 290 893 dollars sera donc de 53,31 dollars.

La facture sera toutefois plus salée pour le secteur commercial alors que l'impôt foncier grimpera en moyenne de 2,9 %. Pour un commerce moyen de près de 2 millions de dollars, l'augmentation s'élèvera à près de 1 800 dollars.

« Vous savez on fait une augmentation de taxes, mais on est allé au minimum tout en nous permettant de payer le plus de travaux comptants », souligne la mairesse suppléante, Sylvie Falardeau.

Pour la première année, la Ville permettra à ses citoyens de payer leurs taxes municipales sur quatre versements.

Sur le plan des investissements, la municipalité dépensera en moyenne 5 M$ par année d'ici 2026 et souhaite augmenter le paiement comptant de certains travaux de 300 000 $ par année au cours de la même période.

La quote-part payée à la Ville de Québec pour certains services, comme la police et les incendies, s'établit à 15,5 millions de dollars, soit près de 300 000 dollars de plus que l'an dernier. La quote-part représente presque la moitié du budget de la municipalité qui s'élève à 32,3 millions de dollars pour 2020.

Les élus de L'Ancienne-Lorette ont adopté le budget municipal de 2020 mardi soir, en l'absence du maire Émile Loranger.

M. Loranger est suspendu jusqu'au 24 décembre en raison de manquements éthiques.

Ce dernier est maire de la ville depuis 2005 après que L'Ancienne-Lorette se soit défusionnée de la Ville de Québec.

Avec les informations de Nicolas Vigneault

Plus de détails à venir