Un contrat de 13 M$ au centre de tri

Le mandat a été officialisé par le comité exécutif au début du mois de novembre.

La proposition du seul autre soumissionnaire, Waste Robotics, une entreprise de Québec, n'a pas été retenue parce que l’offre a été jugée non conforme. Waste Robotics est l’entreprise qui avait tenté de convaincre Saguenay d’opter pour le traitement des matières putrescibles à l’aide d’un bras mécanique. Cette technologie a été rejetée par la Ville, qui lui a préféré le bac brun et le compostage à ciel ouvert.

Waste Robotics, qui s’était associée à un partenaire américain pour le projet du centre de tri, n’a pu fournir un certificat de l’autorité des marchés publics à temps, un document demandé à quelques jours d’avis, selon le président de l’entreprise, Michel Laforest.

Le centre de tri appartient à la Ville, mais il est administré par la compagnie de recyclage de papiers MD. Le président de la commission de l'environnement et du développement durable à Saguenay, Simon-Olivier Côté, rappelle que l'achat de nouveaux équipements s’imposait.

Nos installations sont en fin de vie. On a de la misère à sortir de la matière intéressante pour le marché. C’étaient des installations qui étaient désuètes. On va conserver la bâtisse, qui a une valeur importante pour d’autres activités. À côté, on va construire une bâtisse d’environ 80 000 pieds carrés. Le contrat qu’on a octroyé, c’est pour la machinerie qui va être à l’intérieur de la bâtisse.

Simon-Olivier Côté, président de la commission environnement et développement durable de Saguenay