Du Témiscamingue à Hawaï : un autre honneur pour Claude Brousseau

Claude Brousseau est directeur de l’Académie de golf Wailea, situé sur l’île de Maui, qui fait partie de l’archipel d’Hawaï.

Il s'est dit très heureux de cette reconnaissance, surtout qu'il a déjà été nommé en 2008 et en 2015 le meilleur enseignant de l'état d'Hawaï. Ce prix lui avait alors été remis par la section locale de l'Association de golf professionnelle des États-Unis.

Je suis très fier de cette reconnaissance et d'être reconnu par mes pairs comme étant le numéro 1 à Hawaï. En même temps, je reste très humble et ça me donne encore plus le goût de m'améliorer et de partager ma passion à aider les gens à jouer du meilleur golf.

Claude Brousseau