Les décès surpassent encore les naissances au Bas-Saint-Laurent

La démographe de l'Institut de la statistique du Québec, Anne Binette Charbonneau, explique que la population du Bas-Saint-Laurent est l’une des plus âgées au Québec, avec celle de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et celle de la Mauricie.

Dans ces trois régions-là, la part des 65 ans et plus représente le quart de la population. Anne Binette Charbonneau, démographe à l'Institut de la statistique du Québec

En comparaison, les moins de 20 ans représentent plutôt 18,5 % de la population dans la région. L’âge médian est de 50 ans.

Ce phénomène, combiné à un taux de fécondité de 1,71 enfant par femme, explique en partie la décroissance de la population au Bas-Saint-Laurent. Ce taux de fécondité est toutefois légèrement plus élevé que la moyenne québécoise.

Le Bas-Saint-Laurent est l'une des trois régions qui connaissent un déclin démographique, avec la Côte-Nord et la région de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

La diminution est par contre faible. La population est passée de 197 806 habitants en 2016 à 197 384 habitants au 1er juillet 2018.

La région affiche un solde négatif de 132 personnes dans ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec. Ce déficit est similaire à celui de 2017.