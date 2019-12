Budget 2020 : augmentation de 2,1 % des taxes municipales à Gatineau

La hausse prévue dans le budget équivaut à une augmentation de 60 $ pour le compte de taxes résidentielles médian, soit celui d’une demeure évaluée à 238 200 $.

Pour réduire le fardeau des contribuables résidentiels, on travaille depuis plusieurs années à diversifier les revenus de la Ville , a souligné le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Il a cité en exemple le transfert de la croissance d'un point de la taxe de vente provinciale (TVQ) de Québec vers les municipalités.

Nos efforts ont commencé à porter fruit et, pour une deuxième année de suite, on maintient la hausse de taxes à son niveau le plus bas [...] depuis 2005. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Au total, 15 élus ont voté pour le budget 2020 de la Ville de Gatineau, tandis 4 de leurs collègues s’y sont opposés.

On compte parmi ces derniers la conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, qui dénonce avec véhémence l’augmentation des taxes municipales.

La hausse du compte de taxes est largement due au manque de volonté politique de faire évoluer nos manières de faire qui stagnent , a-t-elle dénoncé.

L'élue indépendante a dit être d'autant plus irritée par la hausse des taxes qu'elle survient au même moment que ce qu'elle qualifie de « détérioration » de l’état des infrastructures et de certains services municipaux. Mme Boudrias a cité en exemple les problèmes de déneigement ou de collecte des matières résiduelles.

Tout en reconnaissant que la situation financière en 2019 à Gatineau est bonne et que le budget 2020 comporte des projets intéressants [...] comme le développement du plein air urbain , son confrère du district de Masson-Angers, Marc Carrière, a aussi souligné les enjeux en matière d'infrastructures et de collecte des matières résiduelles.

Des millions pour les infrastructures et l’adaptation aux changements climatiques

Dans un discours prononcé en marge de l’adoption du budget, le maire Maxime Pedneaud-Jobin a reconnu qu’il y a un immense retard causé par des décennies de négligence dans l’entretien de nos infrastructures .

Les investissements dédiés aux infrastructures en 2020 s’élèveront donc à près 198 millions de dollars. De cette somme, 27,4 millions de dollars iront uniquement aux travaux de pavage.

Le premier magistrat a également souligné l’importance d’investir pour s’adapter aux changements climatiques. Parmi les mesures prévues dans le budget de 2020, on compte, entre autres, une bonification de 10 millions de dollars du plan d’action lié aux pluies diluviennes.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, prononce son discours budgétaire, le mardi 10 décembre 2019. À sa droite se trouve la conseillère du district de Limbour, Renée Amyot. Photo : Radio-Canada

Ce plan, mis en place l’an dernier et dans lequel la Ville a injecté 24 millions de dollars, vise à adapter les infrastructures de plusieurs quartiers à [ce] phénomène météo de plus en plus fréquent et, je dirais, destructeur , a indiqué le maire.

Les inondations vont aussi engendrer d’importantes dépenses en 2020. En plus des dépenses de trois millions de dollars engendrées par les inondations du printemps dernier, Gatineau devra consacrer 1,4 million de dollars à un plan d’aménagement des terrains laissés vacants à la suite des inondations de 2017 et de 2019 , a noté le maire Pedneaud-Jobin.

Le budget municipal 2020 prévoit aussi environ 7 millions de dollars pour l'aménagement d'un nouvel écocentre dans l'ouest de la ville.

Avec les informations de Nathalie Tremblay