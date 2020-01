Dix événements qui ont marqué l’actualité à Toronto en 2019

Une autre année record pour les fusillades à Toronto

La scène de crime de la 428e fusillade de l'année à Toronto. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Pendant l’été 2019, le mot fusillade était sur toutes les lèvres à Toronto. Lors des mois de juillet, août, septembre et octobre, le service de police de la ville a enregistré pas moins de 50 incidents chaque mois.

Ces quatre mois violents ont fait en sorte que la Ville Reine a égalé le record de 428 fusillades, établi en 2018, le 14 novembre 2019, puis de battre ce triste record le 8 décembre.

Toronto l’emporte en cour contre Airbnb

Propriétés à louer à Toronto sur le site d'Airbnb. Photo : Site d'Airbnb

Après avoir adopté un règlement en 2017 pour encadrer le marché de la location à court terme, notamment pour réguler les locations de type Airbnb, Toronto a dû défendre son règlement devant les tribunaux contre le géant Airbnb et des locateurs qui souhaitaient le faire annuler.

La Ville l'a emporté devant les tribunaux en novembre 2019, ouvrant la porte à des restrictions envers les locateurs à court terme à Toronto.

La condamnation du tueur en série Bruce McArthur

Le tueur en série Bruce McArthur a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Photo : CBC/Pam Davies

Le tueur en série Bruce McArthur, reconnu coupable du meurtre de huit personnes qui fréquentaient le quartier gai de Toronto, a été condamné à la prison à vie après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre lui.

Alors que la Couronne souhaitait une période d'inadmissibilité de 50 ans avant toute libération conditionnelle, l’ancien paysagiste a plutôt été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

La mort d’un élève du secondaire à Hamilton, une tragédie sur l’intimidation

Des centaines de personnes ont assisté à un rassemblement à la mémoire de Devan Bracci-Selvey. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La mort d'un élève de 14 ans, Devan Bracci-Selvy, qui a été poignardé devant son école secondaire et devant sa mère, a été un moment tragique à Hamilton en 2019.

Sa mort a poussé la Ville de Hamilton à prendre des mesures pour s’attaquer au problème de l’intimidation dans les écoles.

Le congédiement de René C. Viau

René C. Viau a été congédié par la Société Économique de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Après une enquête de Radio-Canada, la Société économique de l'Ontario congédie son cadre René C. Viau. L’enquête avait révélé qu’il avait été reconnu coupable par le passé d'entrave à la justice et d'avoir agi comme prête-nom par un tribunal administratif au Québec.

L’enquête avait aussi révélé que l'entreprise privée de René C. Viau avait un site web plagié et affirmait piloter des projets énergétiques d'envergure au Canada et à l’étranger qui n'existent pas.

Drake, l’artiste de la décennie, selon Spotify

Le rappeur Drake. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Le rappeur torontois Drake est l'artiste dont les chansons ont été les plus écoutées en ligne dans le monde de 2010 à 2019 sur la plateforme de musique en continu Spotify.

Première neurochirurgie assistée par un bras robotisé au monde faite à Toronto

Le Dr Vitor Mendes Pereira contrôlait le bras robotisé depuis une console à quelques mètres de la table d'opération et de son équipe. Photo : Krembil Brain Institute

Le Dr Vitor Mendes Pereira, neurochirurgien et neuroradiologue de l’Hôpital Toronto Western, a effectué la première opération de neurochirurgie faite à l’aide d’un bras robotisé dans le monde sur une patiente souffrant d'un anévrisme cérébral majeur.

L'Ontario et Toronto s'entendent sur le sort de l'expansion du métro et du contrôle de la Commission de transport de Toronto (CTT)

Selon cette carte proposée par Metrolinx, la ligne Ontario pourrait inclure 15 stations. Photo : Metrolinx

Après de nombreuses questions et débats concernant la volonté du gouvernement Ford de prendre le contrôle de la CTT, la Ville de Toronto et la province s’entendent afin de financer l’expansion du transport en commun à Toronto et de laisser le contrôle de la CTT à la Ville de Toronto.

Le projet de création du nouveau trajet de transport en commun, appelé la ligne Ontario, est aussi financé.

Premier cas canadien de maladie liée au vapotage en Ontario

Le vapotage est un sujet qui a occupé l'actualité à Toronto. Photo : Radio-Canada

Alors que le vapotage tombe sous la loupe des autorités sanitaires des États-Unis, le Canada enregistre son premier cas de maladie pulmonaire liée à cette pratique.

C’est un jeune Ontarien de la région de London qui a été la première victime déclarée au pays.

L’annonce de sa maladie va d'ailleurs mener à l'adoption de mesures préventives de santé publique ailleurs au pays.

Le retour au pays de Neil Bantleman

Le Canadien Neil Bantleman derrière les barreaux en Indonésie. Photo : AP / Dita Alangkara

Accusé d’agression sexuelle et de pédophilie en Indonésie, Neil Bantleman a été retenu prisonnier pendant cinq ans dans ce pays, alors que plusieurs doutes ont été soulevés quant au processus judiciaire qui a mené à son emprisonnement.

La libération et le retour de l'enseignant au Canada ont donc mis un terme à une saga qui aura fait couler beaucoup d’encre.