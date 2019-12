Brian Pallister est resté évasif sur son avenir en tant que chef du gouvernement manitobain, alors que des rumeurs veulent qu'il ne termine pas son mandat ou qu'il se tourne vers la scène fédérale. Il préfère se moquer des rumeurs sur son avenir.

Il y a deux théories que j’ai lues dans un journal local. La première était que je quitterais le poste dans un an et demi, et la deuxième, que je voulais être premier ministre du Canada. Ces deux choses ne vont pas vraiment ensemble. Donc…

Brian Pallister, premier ministre du Manitoba