Une première infirmière diplômée en France à l'hôpital de Chicoutimi

Tout a débuté en décembre 2018 lorsque le conjoint de Mélanie Gastaut a été recruté par une entreprise de transport saguenéenne. Le Groupe Alfred Boivin a convaincu le mécanicien spécialisé en poids lourds d'immigrer au Saguenay lors des Journées Québec en France. Mélanie Gastaut a aussitôt contacté l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) pour faire reconnaître ses qualifications professionnelles et obtenir son droit d'exercer dans la Belle Province.

Le couple a déménagé de l'autre côté de l'Atlantique en février 2019. L'hôpital de Chicoutimi, qui recrutait activement, a tout de suite sauté sur l'occasion même si les gestionnaires ne connaissaient pas encore la marche à suivre. Ils se sont inspirés du CIUSSS Beauce-Appalaches qui avait déjà accueilli des infirmières françaises.

La démarche est assez complexe, assez lourde. Mélanie était prête. Elle avait tous ses papiers en main. C'est ce qui a facilité le processus , soutient Catherine Larouche, chef de service pour les infirmières praticiennes spécialisées.

En juin, l'infirmière clinicienne qui pratiquait depuis 7 ans sur le Vieux Continent était embauchée. Malgré son expérience dans un hôpital français, au privé et à son propre compte dans un cabinet infirmier, elle a dû amorcer sa carrière québécoise au bas de l'échelle avec un stage d'adaptation de 75 jours. À l'unité de soins en pneumologie, elle est devenue un exemple de persévérance.

J'ai vraiment dû tout réapprendre à zéro : le nom des médicaments, le nom des médecins, des structures, etc.

Le défi était de taille, mais la Saguenéenne d'adoption a choisi d'aller jusqu'au bout. J'ai eu une tutrice de stage qui m'a vraiment aidée, qui m'a toujours encouragée dans les moments où ce n'était pas facile, où j'allais flancher. Mais vraiment toute l'équipe m'a poussée vers le haut , explique Mélanie Gastaut.

Elle a découvert certains avantages à pratiquer au Québec, comme l'auscultation à l'aide d'un stéthoscope qui est permise pour les infirmières cliniciennes. J'ai appris à avoir une autre approche du patient et m'impliquer davantage avec mon jugement clinique , ajoute-t-elle.

Après avoir réussi son stage haut la main à la fin octobre, l'OIIQ lui a finalement délivré son permis d'exercice d'infirmière clinicienne, soit l'équivalent des infirmières possédant un baccalauréat au Québec.

Elle fait partie intégrante de l'équipe et on souhaite qu'elle reste avec nous très longtemps.

Alors que les besoins en main-d'oeuvre sont criants, Mélanie Gastaut fait office de pionnière au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Forts du succès de son intégration, les gestionnaires espèrent maintenant recruter d'autres infirmières diplômées de la France.

La nouvelle employée prodigue ce conseil à celles qui suivront ses traces : La montagne paraît impressionnante au début mais en fait, il faut y aller étape par étape. Si on vient ici au Québec, c'est pour commencer une nouvelle vie et il faut se donner les moyens d'y arriver. L'expérience en vaut le coup, donc il faut persévérer.

Contrairement à la majorité des infirmières françaises qui optent pour une pratique à Montréal ou à Québec, Mélanie Gastaut entend demeurer dans la région qui lui rappelle son Alsace natale.

Au Saguenay, c'est comme un cocon. On aime beaucoup la proximité de la nature et des commerces. Ça ressemble à ce qu'on avait en France donc on s'est reconnu ici.

Mélanie Gastaut, infirmière clinicienne