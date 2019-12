La Fromagerie Médard augmente sa production

On est toujours en croissance d'à peu près 25 % à 30 %, et ce, depuis les huit, neuf dernières années. À un moment donné, on arrive à une certaine limite , explique la copropriétaire Justine Boivin-Côté.

La copropriétaire de la Fromagerie Médard, Justine Boivin Côté. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La superficie des installations va plus que doubler, passant à près de 6000 pieds carrés. Les salles d'affinage seront agrandies et serviront à faire vieillir des fromages plus longtemps. Des robots permettront d'alléger la tâche des travailleurs et de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre.

Tous les emplois seront conservés.

La Fromagerie Médard a grossi son troupeau de vaches il y a deux ans. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Ça nous permet de peut-être pas tout à fait doubler la quantité de fromage, mais presque, avec des meilleures conditions. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, c'est rendu difficile. On pense vraiment à des alternatives pour avoir un peu moins de main-d'œuvre et utiliser mieux la main-d'œuvre, qu'elle ait des meilleures conditions de travail. On est rendu là , note le copropriétaire Normand Côté.

Le projet est évalué à plus de 2 millions de dollars.

La famille Boivin Côté espère une première pelletée de terre au printemps 2020.

