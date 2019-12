Hausse du coût des aliments : trucs et astuces pour réduire votre facture d’épicerie

Ce n’est pas juste une impression : faire le marché coûte de plus en plus cher aux contribuables. Selon le plus récent Rapport sur les prix alimentaires canadiens, une famille dépensera en moyenne 487 $ de plus, en 2020, pour faire son épicerie  (Nouvelle fenêtre) . Or, pendant que le prix du panier d’épicerie augmente, le revenu des ménages ne suit pas cette tendance à la hausse.