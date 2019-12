Marché du Vieux-Port : la cause ne sera pas portée en appel

Après avoir été débouté en Cour supérieure il y a quelques semaines, il renonce à porter la cause en appel. La Ville pourra donc aller de l’avant avec la démolition de l’édifice.

Aller en appel, c’est quand même beaucoup de temps à consacrer et c’est sûr qu’il y a des délais. [...] Compte tenu des délais et de l’urgence qu’il se passe quelque chose au Marché du Vieux-Port, j’ai renoncé à porter la cause en appel , explique François Marchand.

La Ville de Québec a toujours l’intention d’installer un marché saisonnier au quai Saint-André, mais le projet n’a pas pu être réalisé en 2019, notamment en raison du litige devant les tribunaux.