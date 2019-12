Irving fait les yeux doux aux anciens employés de la fonderie de Belledune

La multinationale tente de pourvoir plus de 270 postes ailleurs au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, principalement dans les secteurs forestier et manufacturier.

Les ex-employés de la fonderie ont été nombreux à se rendre au salon, mais peu d'entre eux semblent prêts à quitter la région de Belledune.

Il y a des choses intéressantes, mais c’est surtout qu’il faut déménager. Moi, je ne suis pas vraiment prêt à déménager présentement. J’aimerais mieux trouver quelque chose de local , a confié l’ex-employé de la fonderie, Gérard Lapointe.

Si c’était plus proche oui, mais pas déménager, non , a indiqué Gérald Fournier, un autre ancien employé de la fonderie.

À l’âge que nous sommes rendus, c’est vraiment plus difficile. Ce serait plus préférable d’avoir quelque chose de local , a conclu Ghislain Roy.

À la mi-novembre, Glencore Canada a annoncé la fermeture de sa fonderie de Belledune, dans le nord du Nouveau-Brunswick. La fin des opérations de l’usine est prévue d’ici la fin de l’année et entraînera la perte de 420 emplois dans la région.

Cette décision de l’entreprise est survenue alors qu’un conflit de travail persistait depuis plus de 6 mois entre 280 membres du syndicat des Métallos et la partie patronale.

L’entreprise a expliqué fermer son usine, puisqu’elle n’était plus rentable depuis la fermeture de la mine Brunswick, à Bathurst, en 2013. Un porte-parole avait affirmé que Glencore a perdu en moyenne 30 millions de dollars par année au cours des 3 dernières années.

Avec les informations de François Lejeune