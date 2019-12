Course contre la montre pour remplacer des centaines de jouets qui ont brûlé

Le brasier s’est déclaré vers 11 h, lundi. Les pompiers ont rapidement cru avoir maîtrisé les flammes, mais le feu a repris de plus belle et a fini par ravager complètement l’immeuble. Celui-ci est une perte totale.

Les vêtements et les meubles qui se trouvaient à l’intérieur ont tous brûlé, de même que les 600 à 700 jouets neufs et autres cadeaux qui devaient être offerts à des enfants du secteur.

Ce qui nous crève le cœur en ce moment, c’est ce qu’on aimerait réussir à remplacer. On a reçu au cours de l’année des jouets neufs qu’on était supposés distribuer lundi prochain. On était en train de monter la salle avec des décorations et tout installer [...] et là, les jouets ont brûlé.

Nathalie Béland, directrice adjointe du Fonds d'aide de l'Ouest-de-l'Île