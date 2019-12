« C'est vraiment un rêve devenu réalité » - Bianca Andreescu

C'est un honneur de recevoir cette récompense [...]. Je suis reconnaissante des gens qui ont voté pour moi parce que cette année a été incroyable [...]. J'ai connu des hauts et des bas [...]. D'être capable d'accomplir ce que j'ai accompli avec tout ça, c'est incroyable. Bianca Andreescu

L'Ontarienne de 19 ans n'est d'ailleurs pas complètement remise de la blessure qu'elle a subie au genou gauche à la fin d'octobre. Elle a affirmé poursuivre sa rééducation alors qu'elle s'apprête à reprendre l'entraînement en Californie avant les Internationaux d’Australie, le premier tournoi majeur de la saison qui commence le 20 janvier.

Ce n'est pas facile, parce que tout ce que je veux, c'est être sur un court de tennis. [...] Moi et mon équipe essayons vraiment de trouver ce qui contribue à toutes mes blessures pour que j'aie une plus longue carrière et puisse jouer dans le plus de tournois possible afin d'atteindre la place de numéro un. Bianca Andreescu

Les ambitions de la championne sont donc indéniablement tournées vers 2020, même si elle ignore comment 2020 peut être mieux que 2019 .

Pourtant, elle souhaite pour la prochaine saison atteindre son but ultime de devenir première au classement mondial. Et j'espère remporter un autre grand chelem et rester en bonne santé , ajoute-t-elle.

Bianca Andreescu, tout sourire, à l'issue de son triomphe à Flushing Meadows (archives) Photo : The Associated Press / Adam Hunger

Celle qui a commencé 2019 à la 152e place dans l'anonymat le plus complet est sortie de l'ombre pour atteindre le 5e rang mondial après notamment une victoire éclatante contre Serena Williams en finale des Internationaux des États-Unis. Désormais, ses adversaires l'attendront de pied ferme.

Ça va peut-être changer un peu, mais je ne crois pas que mon tennis ou mon état d'esprit vont beaucoup changer , a commenté la championne qui prévoit intensifier sa préparation pour la saison à venir et commencer 2020 plus forte qu'elle ne l'était au début de 2019.

J'imagine qu'il peut y avoir un peu plus de pression sur mes épaules, parce que je suis dans le top 5. Je suis peut-être favorite pour remporter un grand chelem maintenant, mais je crois que ça me motive. Bianca Andreescu

Bianca Andreescu est la première joueuse de tennis à se voir remettre le prix Lou-Marsh et, fait rarissime, le vote en sa faveur a été unanime.