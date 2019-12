Entre ringuette et hockey : les joueuses, une denrée prisée

Au tournoi de hockey féminin des Aigles Bleues, à l’Université de Moncton, la compétition est féroce entre les écoles secondaires de la province, mais cette compétition n’est pas uniquement sur la glace. Les joueuses sont prisée et pour compléter leurs alignements, les équipes de hockey doivent de plus en plus piger des joueuses d'un autre sport : la ringuette.