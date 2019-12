Passer ses examens le ventre plein

Les étudiants publient leur commande sur les médias sociaux en interpellant l’AAUL. Presque tous les restaurants du campus de l’université, dont Tim Hortons, Starbucks, Toppers Pizza et la cafétéria, ont mis la main à la pâte. Les bénévoles de l’Association en font ensuite la livraison.

C’est vraiment un projet de logistique, mais on est une bonne équipe et on fait très bien ça.

Amanda Goupil, responsable de la programmation à l’Association des anciens de l’Université Laurentienne.