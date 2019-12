Si vous croyez encore que la bande dessinée se résume à Tintin et à Astérix, détrompez-vous! Les libraires  (Nouvelle fenêtre) vous proposent ce mois-ci une sélection de titres qui feront le bonheur aussi bien des néophytes que des amatrices et amateurs confirmés de 9 e art.

Cette sélection de livres est présentée en collaboration avec Les libraires  (Nouvelle fenêtre) .

Le dieu vagabond (Nouvelle fenêtre)

Fabrizio Dori (Sarbacane)

Le dieu vagabond, de Fabrizio Dori Photo : Sarbacane

« Quelle absolue merveille que Le dieu vagabond! Le tout débute avec Eustis, satyre du dieu Pan, qui a été condamné pour des fautes envers la déesse Artémis à errer dans le monde des êtres humains, sa magie étiolée. En aidant un des disciples d’Hécate, [la déesse] lui propose une mission. S’il la réussit, il pourra retourner à la cour de Dyonisos. On suit donc Eustis, accompagné d’un vieux et d’un guerrier déchu, dans leur quête qui les mène d’un monde à l’autre, parmi les dieux et les êtres humains. On trouve par ailleurs dans leurs errements de magnifiques clins d’œil à Van Gogh qui, à eux seuls, valent entièrement la lecture de cette bande dessinée. Un véritable objet de beauté, rien de moins. À lire! »

Jean-Philippe Guy, librairie Du Soleil (Ottawa)

Bootblack (tome 1)  (Nouvelle fenêtre)

Mikaël (Dargaud)

Bootblack, tome 1, de Mikaël Photo : Dargaud

« Transportons-nous à New York dans les années 30, où la prohibition domine et où les gangs de rue s’affrontent dans l’espoir d’un meilleur destin. C’est dans ce contexte que l’auteur et dessinateur Mikaël nous présente le jeune Altenberg Ferguson, mieux connu sous le nom d'Al Chrysler. Alors que celui-ci a fui le nid familial à l’âge de 10 ans, il tentera de survivre dans les ruelles new-yorkaises en tant que Bootblack, un cireur de chaussures. Voici donc le portrait que nous offre ce premier tome d’une série de deux où le destin du jeune Al se mettra tranquillement en place et nous laissera en plein suspens pour la suite. Excellente bande dessinée historique où le dessin et l’ambiance nous rappellent les films de gangsters américains. »

Émilie Bolduc, librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

Si on était… (tome 1)  (Nouvelle fenêtre)

Axelle Lenoir (Front froid)

Si on était..., d'Axelle Lenoir Photo : Front froid

« Si on était des Vikings, des agentes doubles, des robots géants du futur… Marie et Nathalie, les deux héroïnes de cette bande dessinée colorée, sont deux adolescentes super créatives et drôles. Ensemble, elles ont perfectionné un jeu pour passer le temps nourri par leur imagination et leur humour. Leur touchante amitié leur permet de surmonter la routine et les désagréments que peuvent rencontrer les filles de leur âge. Encore une fois, l’humour si particulier et le dessin expressif d’Axelle Lenoir nous permettent de passer un excellent moment, de nous attacher à des personnages charismatiques que nous regrettons de quitter en fermant le livre. »

Carole Besson, librairie Vaugeois (Le Fureteur)

Aujourd’hui est un beau jour pour mourir (Nouvelle fenêtre)

Colo (Long Bec)

Aujourd'hui est un beau jour pour mourir, de Colo Photo : Éditions du Long Bec