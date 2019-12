Pont Lamèque-Shippagan : de bonnes nouvelles attendues aujourd'hui

Sur sa page Facebook, le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin, a laissé entendre lundi soir que de bonnes nouvelles seront annoncées concernant le seul lien terrestre vers l’île de Lamèque.

Demain mardi, journée des budgets, moi et le ministre des Transports aurons la chance de parler du pont de Shippagan , a écrit M. Gauvin.

Le ministre Robert Gauvin devant le pont Lamèque-Shippagan Photo : Radio-Canada

Rien n’est encore officiellement annoncé. En entrevue, le maire de Lamèque, Jules Haché, est optimiste sans toutefois crier victoire.

J’ai parlé au ministre Gauvin vendredi et il nous dit qu’il y aura de très belles annonces cet après-midi. Alors on a décidé de se rendre sur les lieux pour s’assurer que nos attentes soient comblées. Nos attentes sont hautes. C’est-à-dire qu’on veut une annonce officielle qu’il va y avoir un nouveau pont , a lancé M. Haché à l’émission radiophonique La Matinale.

Le maire s’attend aussi avoir des échéances sur le début de la construction et des précisions sur la piste cyclable du nouveau pont. Le comité du pont Lamèque-Shippagan réclame effectivement une voie pour les déplacements non motorisés sur l’infrastructure qui doit remplacer le vieux pont.

On ne peut s’imaginer qu’un pont nouveau pont sera construit sans répondre aux attentes du monde moderne. Tant qu’il n’y a pas de confirmation claire et précise, tous les doutes sont permis. Jules Haché, maire de Lamèque

Le comité du pont Lamèque-Shippagan a rencontré le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Oliver, le 23 mai. Lors de cette rencontre, les membres du comité ont compris qu’une voie réservée au transport actif ne faisait pas partie des plans.

Si la construction d’un nouveau pont est annoncée sans l'inclusion d'une piste cyclable, le maire de Lamèque assure qu ’on exprimera une déception à ce moment-là et qu'on retournera aux barricades .

Un nouveau pont pour faire le lien entre Lamèque et Shippagan est réclamé depuis plus de 10 ans. Plus tôt cette année, Robert Gauvin a affirmé que la construction d'un nouveau pont aurait lieu, au plus tôt, à l'automne 2021.

Avec les informations de l'émission radiophonique La Matinale