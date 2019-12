Explorer Internet avec Netscape Navigator

À l’aube de l’année 1995, Netscape Communications Corporation a été la première entreprise à lancer un logiciel pour faciliter la navigation sur Internet.

Dans l’émission radio Les Affaires et la vie du 12 août 1995, l’entrée en bourse de Netscape est décrite comme une « histoire boursière incroyable ».

« Fouineur », « feuilleteur » ou « surfer », le terme pour décrire ce logiciel de recherche conçu par Netscape n’est pas encore bien défini pour le journaliste Luc Simard.

Pourtant, en une minute, la petite entreprise qui n’a pas deux ans d’existence a vendu pour plus de 2 milliards en actions sur le marché boursier américain.

Une entrée en bourse fracassante qui surprend d’autant plus que Netscape n’a pas encore enregistré de profit et qu’Internet, sur le plan commercial, n’a pas encore fait ses preuves en 1995.

Les financiers ont toutefois saisi le grand potentiel d'Internet.

La beauté de ce logiciel-là, c’est de permettre de faire de la recherche de façon très rapide et aléatoire et de se retrouver comme si on pointait ce qu’on veut dans un annuaire téléphonique de 2500 pages et qu’on trouvait immédiatement la bonne page.

Le gestionnaire de fonds Denis Durand